وزير البترول: الغاز الطبيعي اكتسب زخما كبيرا باعتباره المصدر الأمثل للطاقة

عُقدت بالقاهرة ورشة العمل «نموذج الغاز العالمي.. وسيناريوهات الإسراع بالتحول الطاقي» لاستعراض الفرص والتحديات التي تشهدها صناعة الغاز عالميا في ضوء المتغيرات الراهنة.

وتعد الورشة منصة متميزة لتبادل المعرفة والاتفاق على أفضل الممارسات بين المشاركين لتعزيز الدور الأساسي للغاز الطبيعي في التحول الطاقي.

وخلال الكلمة الافتتاحية لورشة العمل، بحضور عدد من وزراء المنتدى ومحمد هامل الأمين العام، أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس الدورة الحالية للمنتدى، أهمية استضافة مصر مثل هذا الحدث المهم لأحد أكبر المنتديات البارزة عالميا وهو (منتدى الدول المصدرة للغاز).

تبادل الأفكار حول أحدث التحديات

وأكد أهمية التعاون طويل الأمد والعلاقات القوية بين كل من مصر والمنتدى، وأن الفاعليات تشمل أحداثا مهمة مثل ورشة العمل التي نشهدها اليوم، وتعد فرصة لتبادل الأفكار حول أحدث التحديات والتي تواجه صناعة الطاقة وتوفر حوارات بناءة، خاصة حول مستقبل أحد مصادر الطاقة الرئيسية وهو الغاز الطبيعي.

وأضاف الملا أنه كان هناك اقتناع متزايد بأن العالم يواجه تهديدات خطيرة من تغير المناخ، وأن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة آثاره السلبية، وفي الوقت نفسه، سيواصل استهلاك الطاقة لدعم التنمية الاقتصادية والحفاظ على المستويات المعيشية، وأن الجهود العالمية دعمت العمل على تخفيف هذه التحديات بالهدف المشترك المتمثل في بناء اقتصادات أقوى وأنظف، وأكد على أنه من المهم توفير موارد الطاقة المطلوبة بطرق أكثر مسؤولية وصديقة للبيئة وذات تأثيرات أقل على البيئة والمناخ.

تاريخ صناعة الغاز في مصر

وأوضح الملا أن الغاز الطبيعي اكتسب زخمًا كبيرًا باعتباره المصدر الأمثل للطاقة الذي يلعب دورا رئيسيا في مزيج الطاقة العالمي ويساهم بشكل كبير في عملية انتقال الطاقة، وأنه بالحديث عن مصر على وجه الخصوص، فإن صناعة الغاز تعد من أقدم الصناعات التي يعود تاريخها إلى أكثر من 50 عامًا.

وفي الآونة الأخيرة، أصبح الغاز الطبيعي أساس توازن الطاقة في مصر وتقوم عليه العديد من الصناعات والقطاعات، ونجحنا في تحقيق إنجازات مهمة في السوق المحلية، إذ يجرى التوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في جميع أنحاء مصر لتصل إلى حوالى 5ر13 مليون وحدة سكنية، وتعزيز استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود مع تحويل ما يقرب من 500 ألف سيارة إلى العمل بالغاز الطبيعي كوقود.

وأشار إلى أن مصر تعمل جاهدة في جميع الجوانب المختلفة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة وشريك تجاري رئيسي لتوريد الغاز للأسواق الأوروبية، مشيرًا إلى أن التطلعات المستقبلية لن تكون ممكنة إلا من خلال العمل الجاد والتفاني والأهم من ذلك التعاون بين جميع الدول وشركاء الصناعة.

أكد الملا أن مصر حريصة دائما على العمل بشكل وثيق مع جميع أعضاء المنتدى لتعزيز أنشطته، وإيجاد المزيد من التطورات والشراكات التي تعتبر ضرورية لمستقبل مستدام، وأنه يؤيد بشدة محادثات المنتدى للاستفادة من كل التمويل المتاح والتكنولوجيا وبناء القدرات لتطوير مسارات انتقال طاقة متوازنة وعادلة وبتكلفة مناسبة.

وزير البترول يستعرض أهم ما جاء بأوراق العمل

وفى ختام الورشة أكد الوزير أهمية ما جاء بأوراق العمل التي استعرضتها الورشة من توصيات ومقترحات، وضرورة تضافر الجهود والتنسيق بين الدول الأعضاء للاستفادة منها والعمل على ترجمتها إلى استراتيجيات عمل تحت مظلة المنتدى، لتطور أكثر للصناعة وزيادة الإنتاج وخفض الانبعاثات وتحقيق الاستدامة، على أن تناقش ذلك خلال الاجتماع المقبل لتكون بمثابة قاعدة يمكن البناء عليها مستقبلاً.