وزير البترول يلتقي نظيرة القطري لبحث التعاون في مجال استكشاف الغاز

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الطاقة القطري والوفد المرافق له ، علي هامش الاجتماع الوزاري لمنتدي الدول المصدرة للغاز الطبيعي الذى تعقد فاعلياته بالقاهرة ، وبحثا خلالها مشروعات التعاون المشترك والاستثمارات المصرية القطرية في مجال البترول والغاز .

و شهد اللقاء استعراض الموقف الحالي للمشروعات التي يشارك فيها الجانب القطري في مصر سواء في مجال البحث والاستكشاف عن الغاز والبترول بالبحرين الأحمر والمتوسط أو في مجال تكرير البترول .

و أكد الوزيران أهمية استمرار التنسيق والتعاون البناء بين الجانبين لتطوير أوجه التعاون والشراكة و دفعها نحو آفاق أرحب في ظل العلاقات الأخوية و الفرص الواعدة

كما شهد اللقاء بحث التنسيق والتعاون بين البلدين في إطار منتدي الدول المصدرة للغاز الطبيعي .