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وزير البترول يلتقي نظيرة القطري لبحث التعاون في مجال استكشاف الغاز

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رؤى ممدوح
03:14 م | الإثنين 24 أكتوبر 2022
خلال اللقاء

خلال اللقاء

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الطاقة القطري والوفد المرافق له ، علي هامش الاجتماع الوزاري لمنتدي الدول المصدرة للغاز الطبيعي الذى تعقد فاعلياته بالقاهرة ، وبحثا خلالها مشروعات التعاون المشترك والاستثمارات المصرية القطرية في مجال البترول والغاز .

و شهد اللقاء استعراض الموقف الحالي للمشروعات التي يشارك فيها الجانب القطري في مصر سواء في مجال البحث والاستكشاف عن الغاز والبترول بالبحرين الأحمر والمتوسط أو في مجال تكرير البترول .

و أكد الوزيران أهمية استمرار التنسيق والتعاون البناء بين الجانبين لتطوير أوجه التعاون والشراكة و دفعها نحو آفاق أرحب في ظل العلاقات الأخوية و الفرص الواعدة 

كما شهد اللقاء بحث التنسيق والتعاون بين البلدين في إطار منتدي الدول المصدرة للغاز الطبيعي .

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بقلم رؤى ممدوح