أستاذ «هندسة البترول» يكشف كيف حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي

قال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول بجامعة عين شمس، إن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي خلال الـ 7 سنوات الماضية يرجع إلى توفيق الله عز وجل أولا، ثم المراجعة المستمرة من القيادة السياسية لقطاع البترول، وجهود وإخلاص العاملين في القطاع الخاص بالبترول، موضحا أنه تم تتويج تلك الجهود باكتفاء مصر من الغاز الطبيعي، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، الذي يُعرض على شاشة «الحياة».

الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي كان له دور في حماية مصر من الأزمات

وأضاف «أبو العلا»، أن الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي كان له دور كبير في حماية مصر من الأزمات الاقتصادية، موضحا أن عام 2010 كان الاحتياطي الاستراتيجي المصري من النقد الأجنبي نحو ما يقرب من 36 مليار دولار، وخلال عام 2013 كانت فاتورة استيراد المشتقات البترولية والغاز الطبيعي 1.3 مليار دولار شهريا، موضحا أنه خلال السبع سنوات الأخيرة أصبحت فاتورة الغاز الطبيعي صفر، وتم تصدير الغاز الطبيعي والذي قيمة عائداته نحو 8 مليارات دولار العام الماضي.

يوجد ملحمة سياسة ودبلوماسية قبل مرحلة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي

وأوضح أستاذ هندسة البترول، أنه كان توجد ملحمة سياسة ودبلوماسية قبل مرحلة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، موضحا أن القوى السياسية والدبلوماسية كانت تاعب دورا مهما في عملية الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والنجاحات التي توصلت إليها الدولة في الماضي، مشيرا إلى أنها بدأت بقمة اجتماعات ثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، وبالتالي كانت لها الأثر الأكبر فى تقوية العلاقات الدولية بين الدول الثالث.