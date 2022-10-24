جامعة المستقبل تواصل تألقها الدولى فى توقيع الاتفاقيات العالمية

بروتوكول تعاون مع شركة SAP العالمية لإعداد خريجين مؤهلين لاسواق العمل المحليه والعالمية تواصل جامعة المستقبل تألقها الدولى من خلال توقيع الاتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية لإعداد خريجين بمواصفات دولية .

وتحرص الجامعة برعاية الدكتور خالد العزازي رئيس مجلس الأمناء، على تقديم أفضل خدمة تعليميه على أعلى مستوى من التقدم التكنولوجي المواكب للعصر الحديث والاهتمام بتحقيق التحول الرقمي لتحويل الجامعة إلى جامعة ذكية.

وتعمل الجامعة على رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية لتُحاكي الجامعات الدولية المرموقة من خلال الاتفاق مع كبرى الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا .

وقعت الجامعة مذكرة تفاهم مع شركة SAP العالمية بمقر الجامعة بالتجمع الخامس بروتوكول تعاون بين جامعة المستقبل وشركة SAP العالمية وتم الاتفاق علي توفير شركة SAP التدريب علي برامج SAP العالمية في مجالات التدريس و البحث العلمي.

وتنص الاتفاقية على دعم خطة الجامعة الاستراتيجية لتمكين الطلبة لتحقيق أفضل ما لديهم من خلال التدريب المتخصص في مجال تنمية مهارات سوق العمل لطلاب الجامعة والتي تعد من أهم أولويات الجامعة لبناء كوادر قادرة على تنمية المجتمع والوصول لآليات عملية لزيادة التنافسية العالمية لأبنائها الخريجيين.

وتعمل الاتفاقية على التوعية التكنولوجية والندوات عبر الويب للطلاب بالإضافة إلى إتاحة مسارات تدريبية ومنصات ومعامل افتراضية على علوم البيانات والذكاء الاصطناعي وتطوير البرمجيات والشبكات وأمن المعلومات والفنون الرقمية مع تنظيم أنشطة للطلبة المميزين سواء ثقافية، أو تعليمية، أو تنموية.

وقع البروتوكول الدكتورعبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل والمهندس محمد سامي المدير التنفيذي لشركة ساب مصر، وبحضور كل من ا ريم أسامة المساعد التنفيذي للمدير العام بشركة ساب مصر والمهندسةنيرة قراعةسفير الجامعات بشركة ساب مصر وبرجيت يعقوب مسؤول مبيعات بشركة ساب مصرو الدكتورعوض حسب الله خليل وكيل كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة المستقبل لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي.

وصرح الدكتور عبادة سرحان رئيس الجامعة، بأن توقيع البروتوكول مع شركة SAP العالمية يعتبر من الإنجازات الهامة من أجل تدريب الطلاب عملياً قبل التخرج لمواكبة سوق العمل وأعرب المهندس محمد سامي عن سعادته بهذا التعاون مع جامعة المستقبل الحاصلة علي أقوي التصنيفات بين الجامعات الخاصة بمصر، واعداد جيل من شباب الجامعة الخريجين مزود بأحدث البرامج الدولية التي تؤهله لسوق العمل المحلي والدولي بدعم من تكنولوجيا SAP المتطورة ومؤهل للالتحاق بسوق العمل الدولي والمحلي الذي يشهد طلب متزايد علي خبراء SAP المعتمدين.

وأوضح "أن دور SAP في التدريب كبير، ومنذ أن بدأت SAP تنشط في السوق المصري، قامت بزيادة أعداد المتدربين المعتمدين لمواجهة الطلب الكبير عليهم سواء من جانب شركاءنا من شركات التكنولوجيا المعلومات المحلية والشركات العالمية العاملة في مصر وكذلك تلبية سوق العمل الإقليمي".

ومن المعروف أن جامعة المستقبل حصلت على خمسة نجوم في تصنيف ال QS العالمي وهو أعلي تصنيف يمكن الحصول عليه. كما يذكر أن جامعة المستقبل قد حصدت عدة مراكز متقدمة بالعديد من التصنيفات العالمية لجودة التعليم على المستوى العالمي والعربي والإفريقي.

وتبعاً لتصنيف QS كما حصلت جامعة المستقبل على المركز 1001-1200 عالمياً لعام 2023 لتتصدر بذلك قائمة الجامعات الخاصة بمصر وتصبح الأولى على مستوى الجامعات الخاصة بمصر والرابعة على مستوي الجامعات المصریة الحكومية والخاصة. وعلى المستوى قارة إفريقيا فقد حصلت الجامعة على المركز العاشر. علاوة على ذلك، فقد حصلت الجامعة على المركز 51-60 على مستوى الجامعات العربية حسب تصنيف QSالعالمي لعلم 2022.

وتتميز جامعة المستقبل بالكليات والبرامج المتنوعة التي تتناسب مع حاجات سوق العمل الإقليمي والمحلى والعالمي من خلال الكليات المهمة التي تضمها وهي كلية الصيدلة، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية الهندسة والتكنولوجيا، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وكلية التجارة وإدارة الأعمال، وكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك وجود مستشفي تعليمي متكامل مزود بأحدث الأجهزة لكلية طب الفم والأسنان وكذلك مصنع تدريبي متكامل لكلية الصيدلة.https://www.fue.edu.eg/