جامعة المستقبل تدخل عالم الجامعات الذكية

تحرص جامعة المستقبل برعاية الدكتور خالد العزازي رئيس مجلس الأمناء والمؤسس الأول للجامعة على تقديم أفضل خدمة تعليمية على أعلى مستوى من التقدم التكنولوجي المواكب للعصر الحديث، والاهتمام بتحقيق التحول الرقمي لتحويل الجامعة إلى جامعة ذكية، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية لتُحاكي الجامعات الدولية المرموقة من خلال الاتفاق مع كبرى الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا.

وانطلاقا من هذا المفهوم، وقعت الجامعة مذكرة تفاهم مع شركة ميكروسوفت العالمية بمقر الجامعة بالتجمع الخامس، تهدف إلى دعم خطة الجامعة للتحول الرقمي من خلال مجموعة من الخدمات والتقنيات المختلفة لتمكين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس لتحقيق أفضل ما لديهم من خلال تطبيق إطار التحول الرقمي التعليمي الشامل Education Transformational Framework الذي تتبناه شركة البرمجيات العالمية المستمد من خبراتها في قطاع التعليم العالي على مدار الـ25 سنة الماضية مع مختلف الجهات التعليمية في العالم.

كما تهدف الاتفاقية إلى تنمية مهارات سوق العمل للطلبة والطالبات، التي تعد من أهم أولويات الجامعة لبناء كوادر قادرة على تنمية المجتمع والوصول لآليات عملية لزيادة التنافسية العالمية لأبنائها الخريجين من خلال التوعية التكنولوجية والندوات عبر الويب للطلاب، بالإضافة إلى إتاحة مسارات تدريبية ومنصات ومعامل افتراضية على علوم البيانات والذكاء الاصطناعي وتطوير البرمجيات والشبكات وأمن المعلومات والفنون الرقمية.

كما تتيح الشركة العالمية الفرصة أمام الطلاب المتميزين للمشاركة في مسابقة Microsoft Imagine cup Junior والمساعدة في تدريب المدربين المسئولين عن تنفيذ المبادرة، ومنحهم شهادة مدرب في التخصصات ذات الصلة مع تنظيم أنشطة للطلبة المميزين سواء ثقافية أو تعليمية أو تنموية.

وشهد الدكتور خالد عزازي رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل، توقيع الاتفاقية.

ووقع الاتفاقية عن جامعة المستقبل الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل وعن شركة مايكروسوفت ميرنا عارف، مدير عام شركة مايكروسوفت مصر.

وجاء ذلك بحضور كل من عمرو المصري مدير قطاع التعليم بشركة مايكروسوفت مصر والدكتورة نيفين راجي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود سامي، بكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات ومدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر بجامعة المستقبل.

وأعربت ميرنا عارف عن سعادتها بهذا التعاون مع جامعة المستقبل الحاصلة على أقوى التصنيفات بين الجامعات الخاصة بمصر، وعلى خطى التنمية ورؤية 2030، وإعداد جيل من الشباب مزود بأحدث البرامج الدولية التي تؤهله لسوق العمل المحلي والدولي وفقا لخطة رئيس الجمهورية للتنمية المستدامة وخلق فرص عمل للشباب.

وصرح الدكتور عبادة سرحان رئيس الجامعة، بأن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة مايكروسوفت العالمية يعتبر من الإنجازات المهمة من أجل تطبيق إطار التحول الرقمي التعليمي الشامل الذي تتبناه شركة البرمجيات العالمية المستمد من خبراتها في قطاع التعليم العالي على مدار الـ25 سنة الماضية مع مختلف الجهات التعليمية في العالم.

وأضاف أن الاتفاقية تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب لمواكبة سوق العمل وبناء كوادر قادرة على تنمية المجتمع، والتدريب على تطوير البرمجيات والشبكات وأمن المعلومات والفنون الرقمية.

وأشاد عمرو المصري، بالتعاون البناء بين جامعة المستقبل وشركة مايكروسوفت، مؤكدا أن مذكرة التفاهم بداية لشراكة قوية في جميع المجالات والأنشطة.

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