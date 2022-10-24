خطوات حجز موعد في الشهر العقاري.. وأرقام استقبال شكاوى المواطنين

إمكانية الحصول على حجز دور في الشهر العقاري من خلال شبكة الإنترنت أمر يمثل أهمية كبرى لدى الكثير من المواطنين، إذ يوفر الوقت والمجهود المبذول في الحضور للمصلحة الحكومة، ما دفع وزارة العدل لإتاحة الخدمة إلكترونيا.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي خطوات حجز دور في الشهر العقاري على هذا النحو:

حجز دور في الشهر العقاري

يجرى حجز دور في الشهر العقاري من خلال تطبيق «أرغب في عمل توكيل»، المتاح تحميله عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد.

وفور تحميل التطبيق الذي يساعد في حجز ميعاد بشكل سريع كونه يسمح بتحديد أقرب مكتب توثيق للمواطن الراغب في الخدمة، ويدخل المواطن الرقم القومي الخاص بالمستخدم ونوع المحرر، واختيار الموقع من خلال الخرائط، ثم تحديد يوم وميعاد الحجز والضغط على التأكيد على البيانات المدخلة.

وفي حال عدم الحضور في الميعاد المحدد يقوم التطبيق بإلغاء الحجز ويستطيع المواطن الحجز مرة أخرى بنفس الخطوات السابق ذكرها.

يذكر أن تطبيق أرغب في عمل توكيل يضم خدمات أخرى من بينها قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة التي تتيح تحديد أقرب فرع عن طريق نظام تحديد المواقع «GPS».

شكاوى وزارة العدل

ويمكن التواصل مع وزارة العدل وإرسال الشكاوى المختلفة من خلال الاتصال على عدد من الأرقام المخصصة، لذلك منها رقم موحد للتعامل مع الشكاوى الواردة من مكاتب القاهرة الكبرى وهو 01555887711، ورقم آخر لشكاوى مكاتب الإسكندرية 01555887722، والثالث لباقي مكاتب الجمهورية 01555887733.