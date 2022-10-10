كيف تصدى قانون الشهر العقاري لبيع سيارات ذوي الهمم؟.. «حظر التوكيلات»

يلجأ بعض الخارجين عن القانون إلى شراء سيارات ذوي الهمم؛ لاستخدامها في أي أعمال غير قانونية، خاصة أنهم يشترونها بأسعار أقل بكثير من أسعار السيارات في حالتها الطبيعية، ما يسهل عليهم شراءها واستخدامها، إلا أن القانون لم يترك الأمر هكذا، وتصدى لهم ببعض النصوص القانونية.

السعداوي: القانون منع بيع سيارات ذوي الهمم

في هذا الشأن، قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون، إنه على الرغم من أن القانون لم يجرم بيع سيارات ذوي الهمم، إلا أنه منع بيعها، فليس كل ما يمنعه القانون يفرض عقوبات عليه.

وأضاف «السعداوي» في حديثه مع «الوطن»، أن قانون الشهر العقاري حظر تحرير أي توكيلات بشأن سيارات ذوي الهمم إلا بعد مرور 3 سنوات من شراء السيارة، وفيما بعد ارتفعت المدة إلى 5 سنوات.

قانون الشهر العقاري

وأشار أستاذ القانون، إلى أنه إذا كان القانون لا يجرم بيع سيارات ذوي الهمم إلا أن قانون الشهر العقاري تصدى لثغرة في منتهى الأهمية، وهى التي كانت تؤدي لرواج سوق «سيارات المعاقين»، وذلك من خلال حظر توكيلات الإدارة للسيارات المرخصة لذوي الهمم، طبقا لمنشور فني رقم 13 لسنة 2021 شهر عقاري.

وأوضح أن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أرسلت المنشور الفني إلى مكاتب الشهر العقاري ومأموریاتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة، بشأن صدور القانون رقم 10 لسنة 2018 المختص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ونصت المادة رقم 75 بند 8 من لائحته التنفيذية رقم 2733 لسنة 2018، على عدم قبول تحرير أي توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.

واستكمل: «يتعين على مكاتب الشهر العقاري والتوثيق عدم تحرير أي توكيلات متعلقة بإدارة السيارة أو المركبة المرخصة للشخص ذي الإعاقة، حتى لو كان التوكيل يقتصر على إدارة السيارة فقط، حيث إن تحرير توكيلات إدارة السيارات بصفة عامة تتم دون الاطلاع على الرخصة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تحرير توكيلات بإدارة السيارات المخصصة بالأشخاص ذوى الإعاقة بالمخالفة لنص المادة 75».