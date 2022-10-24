وكيل «تعليم سوهاج» يزور طلاب مدرسة «حي راشد» المصابين في حادث سير

زار الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، تلاميذ مدرسة حي راشد الابتدائية، الذين أصيبوا في حادث سير أمس بجوار مدرسة محمد فريد الابتدائية بميدان الشهيد في سيالة أولاد نصير، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية، موجها الشكر لمستشفى سوهاج التعليمي لرعايتهم الطبية للطلاب المصابين.

برنامج خاص لدراسة الطلبة المصابين

والتقى وكيل «تعليم سوهاج» بأولياء أمور التلاميذ المصابين، وأكد لهم أن الوزارة وجهت بوضع برنامج خاص لأبنائهم لتحصيل جميع الحصص الدراسية التي فاتتهم خلال فترة العلاج عقب الحادث.

إخطار بإصابة طلبة في حادث سير

وكان اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين، مدير البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، تلقيا إخطارا يفيد إصابة 7 تلاميذ بعدما صدمتهم سيارة ملاكي أثناء خروجهم من مدرسة محمد فريد الابتدائية بشارع سيالة أولاد نصير بميدان الشهيد بمدينة سوهاج، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج التعليمي لتلقي العلاج.

واستقرت حالة طالبين وخرجا أمس من المستشفى، فيما يتلقى الـ5 طلاب الباقين العلاج.