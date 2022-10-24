أم تفقد ابنها قبل حفل زفافه بيومين بسبب خلافات مالية: «أخواله قتلوه»

دفع الشاب العشريني، محمد مصطفى، حياته ثمنا لخلافات مالية بين والدته وأشقائها قبل حفل زفافه بيومين، الذي كان مقررا إقامته يوم 25 أكتوبر الجاري، لتتحول فرحة الزفاف واستعداداته من حجز قاعة الزفاف والكوافير، لمأساة وحزن دائم بقلب والديه بعد أن انتهت حياته على يد أخواله الثلاثة قبل يومين فقط من حفل زفافه.

لقي «محمد» مصرعه عقب تعدي أخواله عليه بالضرب؛ بسبب خلافات مع والدته، وفقا لحديث الأم لـ«الوطن»، قائلة إنها فوجئت بضرب أشقائها لنجلها بالشارع فأسرعت إليهم لرؤية نجلها وإنقاذه فوجدته مُلقى على الأرض والدماء تغرقه، وجرى نقله لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه.

3 أشخاص متهمون بقتل نجل شقيقتهم

مكث «محمد» أكثر من 15 يومًا بغرفة الرعاية المركزية؛ بمستشفى سوهاج الجامعي، وعقب تلك الأيام لفظ أنفاسه الأخيرة، فانهارت والدته ولم تستطع الصمود من الجرح الغائر الذي يصعب أن يمحوه الزمن، إذ قتل أشقائها نجلها، بينما يرقد زوجها طريح الفراش بالمنزل عقب إصابته بجلطة أفقدته القدرة على الحركة، لتصرخ من الصدمة: «مش مصدقة أنهم عملوا كده، إزاى قتلوه ده عريس، اتخانقنا لكن هو ذنبه إيه، إخواتي يحرموني من ابني، مفيش أغلى من الضنا».

كاميرات المراقبة رصدت تفاصيل الواقعة

يقول عمرو مصطفى، شقيق المجني عليه، إن الواقعة أقرب للخيال، إذ راعى أخواله الثلاث أموال والده عقب إصابته بجلطة أدت لعجزة منذ 11 عاما، وعندما طالبت الأم بأموال أبنائها بعدما أصبحوا راشدين؛ رفض أشقائها إعطائها مالهم، لتنشب خلافات بين الأم وأشقائها استمرت 8 أشهر؛ أنهاها الأشقاء الثلاثة بالتوجه إلى «محمد» في أثناء جلوسه على المقهى منتظرا ملابسه من «المكوجي» لزيارة خطيبته، وانهالوا عليه بالضرب وجردوه من ملابسه و«سحلوه»، وفقًا لتسجيل كاميرات المراقبة المفرغ لدى الجهات المختصة ومثبت بالمحضر الرسمي.

ضبط أحد المتهمين

وكان اللواء محمد عبد المنعم الشرباش؛ مساعد وزير الداخلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد زين؛ مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود بلاغ لمديرية الأمن بوصول «محمد، م»، 23 عامًا، مصابا بجروح وكسور بالجمجمة ومناطق متفرقة من الجسم، وبسؤال والدته اتهمت أشقائها بالتعدي على نجلها بسبب خلافات مالية، وجرى ضبط أحدهما وما زال البحث جار عن الآخرين.