القصة الكاملة لسرقة كلية «آثار سوهاج».. 3 طلاب وولي أمر وراء الواقعة

أصدر الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، قرارًا بإحالة 3 طلاب بينهم فتاة إلى مجلس تأديب فوري بالجامعة؛ لتوقيع أقصى عقوبة عليهم بخلاف العقوبة القانونية؛ لإتهامهم بسرقة 59 قطعة أثرية ترجع للعصر الإسلامي القديم من مخزن العُهد التعليمية بكلية الآثار بالجامعة؛ ليكون الطلاب المتهمين عبره لمن تسول له نفسه اقتراف مثل هذه الأفعال المشينة داخل الحرم الجامعي.

بدأت الواقعة عندما فوجئ العمال بكلية الآثار بجامعة سوهاج بباب مخزن القطع التعليمية التابع للكلية مفتوحًا، فسارعوا بإبلاغ اللواء حاتم صادق مدير عام الأمن بجامعة سوهاج، الذي توجه على الفور لموقع المخزن، وأخطر رئيس الجامعة بالواقعة، فتوجه للمخزن بالحرم الجامعي القديم الكائن بمدينة ناصر، للوقوف على حقيقة سرقة المتحف من عدمه.

فقدان 59 قطعة أثرية

عقب التحقق من صحة الواقعة، أصدر رئيس الجامعة قرارًا بتشكيل لجنة لفحص محتويات المخزن ومراجعتها؛ للتأكد من وجود المحتويات، وإيقاف أفراد أمن الكلية عن العمل وإحالتهم للتحقيق الفوري، وكذلك إحالة القائم بعمل عميد كلية الآثار ومدير عام الإدارة العامة للأمن الجامعي، وأمين العُهدة بالمخزن.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق لـ«الوطن»، إنه عقب تشكيل لجنة لمراجعة القطع الأثرية التي تعود للعصر الإسلامي داخل المخزن جرى إبلاغ الجهات الأمنية المختصة، التي شكلت لجنة للتحقيق وحصر القيمة الدفترية للعهدة بالمخزن، وتبين من خلالها فقد 59 قطعة تعود للعصر الإسلامي القديم من إجمالي 674 قطعة داخل المخزن وفقا للحصر الدفتري.

3 طلاب وولي أمر وراء الواقعة

وتمكنت مديرية أمن سوهاج تحديد الجناه، وهم 4 أشخاص، طالبان وطالبة ووالد أحدهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأشارت التحقيقات إلى أن طالبين عطلا كاميرات المراقبة وتمكنا من سرقة القطع الأثرية ثم سلماها للطالبة في سيارتها لإخفائها لدى والد أحدهما، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.

ووجه رئيس جامعة سوهاج، الشكر للجهات الأمنية لجهودهم في ضبط الجناة خلال 24 ساعة فقط، كما وجه الشكر لوسائل الإعلام بعدم الإنسياق وراء الشائعات خلال فترة التحقيقات، مضيفًا أن تلك الأعمال بعيدة عن طلاب الجامعة، فالقاعدة العريضة منهم ملتزمة بالأعراف والقيم.

محتويات متحف كلية الأثار بسوهاج

جدير بالذكر أن مخزن كلية الآثار بجامعة سوهاج تضم 674 قطعة أثرية تعود للعصر الإسلامي القديم، ويوجد بمبنى مجاور للإدارة المركزية بالحرم الجامعي القديم بمدينة ناصر، وكان من المخطط نقله للمقر الجديد للجامعة بمدينة سوهاج الجديدة «الكوامل» منذ أكثر من عامين عقب نقل الدراسة بالكلية إلي المقر نفسه، وجرى تأجيل الفكرة لوجود المقر الجديد بمحيط صحراوي، لكن حادث السرقة أجبر الجامعة على نقل المتحف لمقره الجديدة الأسبوع المقبل.