نائبة بـ«الشيوخ»: وثيقة ملكية الدولة تدعم علاقة الحكومة والقطاع الخاص

أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، أهمية المناقشات التي تتم في جلسات المؤتمر الاقتصادي، وجدواها في دعم الاقتصاد الوطني والجمهورية الجديدة، وأشارت "ريهام"، في بيان لها، إلى ضرورة بلورة الأفكار التي ستنتج عن جلسات الحوار للاستفادة منها خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية والأزمة الروسية -الأوكرانية.

"ريهام": إنشاء الصناديق السيادية جزء أصيل من استثمار الدولة

وأوضحت النائبة، ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية في بعض المجالات الاقتصادية، من بينها فكرة إنشاء الصناديق السيادية باعتبارها جزء أصيل من استثمار الدولة، لافتة إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من موارد الدولة في جميع القطاعات.

وحول وثيقة ملكية الدولة، قالت "ريهام"، إن هذه الوثيقة تستهدف القطاع الخاص وضرورة مشاركته في الأنشطة الاقتصادية بالدولة وهو ما يساهم فى رفع معدلات النمو بوجه عام، مشددة على ضرورة تعزيز الثقة بين مصر والمؤسسات الدولية، فضلاعن الاهتمام بملف الصناعة لتعزيز وجود المنتج المصري في الأسواق الدولية.

توصيات المؤتمر الاقتصادي ستكون خارطة طريق

وأشارت "ريهام"، إلى أن التوصيات التي ستخرج عن المؤتمر الاقتصادي في جلساته الختامية، غدا الثلاثاء، ستكون خارطة طريق لدعم مسارات الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.