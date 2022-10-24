رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

نائبة بـ«الشيوخ»: وثيقة ملكية الدولة تدعم علاقة الحكومة والقطاع الخاص

كتب:

ولاء نعمه الله
04:51 م | الإثنين 24 أكتوبر 2022
النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ

النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ

أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، أهمية المناقشات التي تتم في جلسات المؤتمر الاقتصادي، وجدواها في دعم الاقتصاد الوطني والجمهورية الجديدة، وأشارت "ريهام"، في بيان لها، إلى ضرورة بلورة الأفكار التي ستنتج عن جلسات الحوار للاستفادة منها خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية والأزمة الروسية -الأوكرانية.

"ريهام": إنشاء الصناديق السيادية جزء أصيل من استثمار الدولة

وأوضحت النائبة، ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية في بعض المجالات الاقتصادية، من بينها فكرة إنشاء الصناديق السيادية باعتبارها جزء أصيل من استثمار الدولة، لافتة إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من موارد الدولة في جميع القطاعات.

وحول وثيقة ملكية الدولة، قالت "ريهام"، إن هذه الوثيقة تستهدف القطاع الخاص وضرورة مشاركته في الأنشطة الاقتصادية بالدولة وهو ما يساهم فى رفع معدلات النمو بوجه عام، مشددة على ضرورة تعزيز الثقة بين مصر والمؤسسات الدولية، فضلاعن الاهتمام بملف الصناعة لتعزيز وجود المنتج المصري في الأسواق الدولية.

توصيات المؤتمر الاقتصادي ستكون خارطة طريق

وأشارت "ريهام"، إلى أن التوصيات التي ستخرج عن المؤتمر الاقتصادي في جلساته الختامية، غدا الثلاثاء، ستكون خارطة طريق لدعم مسارات الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

اقرأ المزيد:

رئيس «دينية الشيوخ» يضع روشتة للتغلب على الألعاب الخطرة بالسوشيال ميديا

عضو بـ«الشيوخ»: حياة كريمة نموذج واضح لشكل الجمهورية الجديدة

وكيل «ثقافة الشيوخ»: السيسي اعتمد خطة إنقاذ الوطن للوصول لبر الأمان

وكيل «الشيوخ»: حديث السيسي بالمؤتمر الاقتصادي اعتمد على المكاشفة والمصارحة
بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.