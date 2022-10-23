عضو بـ«الشيوخ»: حياة كريمة نموذج واضح لشكل الجمهورية الجديدة

أشاد مجلس أمناء الحوار الوطني في بيانه الأخير، بتجربة الدولة في مشروعها العملاق حياة كريمة، مطالبا بتعميم التجربة في ملفي الصحة والتعليم، مؤكدا أن برنامجي تكافل وكرامة وحياة كريمة يمثلان جهودا مشكورة لتحقيق قدر كبير من الحماية الاجتماعية.

تعميم تجربة حياة كريمة

وعقب النائب محمد البدري، عضو مجلس الشيوخ، على المطالبة بتعميم تجربة حياة كريمة قائلا: «لا شك أن ما قدمته مبادرة حياة كريمة حتى الآن نموذج واضح لشكل الجمهورية الجديدة ووضوح أفكارها تجاه المواطنين، ويعد دليلا لا يقبل الشك على رؤية الدولة الجديدة التي يسعي النظام السياسي لبنائها».

وأضاف عضو مجلس الشيوخ في تصريح لـ«الوطن»، أن حياة كريمة أحدثت فارقا مهما لمواطني القرى وخاصة في الصعيد، ويمكن لمس ذلك بين القرى والنجوع التي طالتها يد التغيير بمبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى أن ما قدمته المبادرة يعد نموذجا يحتذى به للجمعيات الأهلية الأخرى.

وأكد عضو الشيوخ، أن الصحة والتعليم من أهم الملفات الخدمية التي تعد هدفا استراتيجيا للدولة بالتوازي مع مبادرة حياة كريمة التي تسعى لرفع مستوى المعيشة، موضحا أن الدولة تسير بخطي ثابتة في ملف الصحة، وخاصة التأمين الصحي الشامل.

تجهيز القوافل الطبية بشكل منتظم

وتابع: «نتمنى أن تتسارع الوتيرة قدر الإمكان ولكننا نرى أنها على الأقل تسير بخطى مستقرة، وتتكامل رؤية الدولة في ملف الصحة مع مبادرة حياة كريمة في تطوير الوحدات الصحية في الريف وتجهيز القوافل الطبية بشكل منتظم في المناطق التي تعاني من نقص في الرعاية الصحية، أما ملف التعليم تناولته الدولة بالتطوير بشكل كبير خلال الأعوام الماضية، وهناك سلبيات ظهرت وجرت معالجتها، ونحتاج إلى الاستمرار في هذا التطوير بشكل مضطرد».