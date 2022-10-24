مدير التنفيذي لشركة ASGC: الصندوق السيادي في مصر يدعو للتفاؤل

قال بيشوي عزمي، المدير التنفيذي لشركة ASGC، إن شركته تعمل منذ 35 عاما خارج مصر خاصة في دول الخليج وتحديدا الإمارات، وفي تلك الفترة عملت شركته في دول وأسواق كانت تلعب الحكومات فيها دورا إيجابيا للتحول الاقتصادي.

وأضاف «عزمي»، خلال كلمته بفعاليات جلسة دور صندوق مصر السيادي وفرص مشاركة القطاع الخاص بالمؤتمر الاقتصادي 2022، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن أفضل الدول في التعامل مع الشركات الخاصة هي الدول التي تمزج أفضل ما في القطاعين الخاص والعام، مؤكدا أنه حينما سمع بصندوق مصر السيادي تفاءل.

وأكد أنّه شيء إيجابي لأنه سيكون شريكا في الخطة الاقتصادية للبلد على المدى البعيد، موضحا أنّ الدولة تطرح شركات ناجحة ضمن صندوقها السيادي للاستثمار، إذ إنّ الصندوق السيادي النرويجي يملك 1% من كل الأسهم المدرجة على مستوى العالم.

وتابع: «الصندوق السيادي المصري بداية جميلة.. ونتخيله شيئًا عظيما».