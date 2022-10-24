خبير مصرفي: استثمارات كبيرة متوقعة بعد انتهاء المؤتمر الاقتصادي

قال الدكتور علاء علي الخبير الاقتصادي والمصرفي ورئيس مجموعة دعم الائتمان بالبنك الزراعي المصري، إنّ زيادة الاستثمارات من أبرز النتائج المتوقعة من المؤتمر الاقتصادي، لافتًا إلى دور المؤتمر في إبراز مكاشفة مصر للوضع الاقتصادي الكلي لها بما يتضمنه من تضخم، منوهًا أن العالم أجمع أصبح يعاني من التضخم، ويجب ألا نتعجل بالقضاء على التضخم وقدوم الاستثمارات سريعًا.

تغيير رؤساء وزراء بريطانيا يرجع لزيادة معدل التضخم

وأضاف في حوار على فضائية «Ten »، أن العالم أجمع لم يكن يتوقع أن يعاني من التضخم بهذه الصورة، ولم يكن يتوقع أحد أن يصل معدل التضخم في دول كبرى مثل انجلترا إلى 11%، مشيرًا أن معدل التضخم هو السبب وراء تغيير 2 من رؤساء الوزراء خلال 45 يومًا، لافتًا إلى أنه من المتوقع قدوم استثمارات بكافة المجالات لمصر خلال الفترة القصيرة والمتوسطة من 6 أشهر إلى عام.

مجالات متعددة ستشهد إقبال المستثمرين

وأوضح الخبير الاقتصادي أن من ضمن المجالات التي ستشهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين الأجانب هو مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والتصنيع الزراعي ورفع كفاءة التعليم والصحة، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج 60 ألف مدرسة سنويًا.

عائد المشروعات الجديدة يدعو للتفاؤل

وأشار إلى أن الدولة ستحصل ما يسمى بالقيمة المضافة من الاستثمارات التي قامت بها خلال الفترة الأخيرة كمشروع المليون ونصف فدان، منوهًا أن أول 600 ألف فدان بدأت إنتاجها إضافة إلى الوادي الجديد والدلتا الجديدة والإصلاحات بالمليون ونصف فدان في الريف المصري، وكل هذه المشروعات سوف تجلب عائد يدعو للتفاؤل.