«س و ج» حول صناديق الاستثمار العقاري.. ناقشها خبراء المؤتمر الاقتصادي

قال شريف سامي، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، إن هناك بعض القوانين والتشريعات المعوقة للاستثمار، مطالبًا بعرض شرح لأي تعديلات مقترحة على القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار، على موقع تابع لمجلس الوزراء، بما يسمح بفهم تفاصيلها وتداعياتها.

واقترح «سامي»، خلال مشاركته باليوم الثاني من فعاليات المؤتمر الاقتصادي بالعاصمة الإدارية، إضافة آلية صناديق الاستثمار العقاري، لتتيح إدارة أكثر احترافا للأصول.

وتستعرض «الوطن»، في صيغة سؤال وجواب كل المعلومات عن صناديق الاستثمار العقاري، وفقًا للموقع الرسمي للمؤتمر الاقتصادي، على النحو التالي:

ما هي صناديق الاستثمار العقاري؟

تعرف صناديق الاستثمار العقاري على أنها صناديق تنشئها بنوك معينة أو الشركات التي تدير العقارات أو تمتلكها، وعالميًا تعرف باسم «ريت أو ريتس»، وتكون متاحة للجمهور وتتداول وحداتها في سوق الأوراق المالية.

ما الهدف من صناديق الاستثمار العقاري؟

وتهدف هذه الصناديق إلى تسهيل الاستثمار في قطاع العقارات المطورة والجاهزة للاستخدام التي تدر دخلاً دورياً وتأجيرياً، من خلال طرح وثائق يمكن للمستثمرين شراؤها والحصول على أرباح منها، وإتاحة تمويل المشروعات التي تسعى شركات التطوير العقاري إلى تنفيذها والتوسع في حجم أعمالها.

ما هي خصائص صناديق الاستثمار العقارية المتداولة؟

يشترط أن الأرباح التي يتم توزيعها على ملاك الوحدات لا تقل سنويًا عن 90% من إجمالي صافي ربح صندوق الاستثمار، كما تتميز بأن أنظمتها سلسة وواضحة والتعامل في بيع وشراء وحداتها سهلًا مثل أسهم السوق المالية، فضًلا عن احتوائها على أصول عقارية جاهزة للاستخدام، وتنتج دخلًا من تأجيرها أو تشغيلها، ويتم تقديم تقارير دورية عن الصندوق لتعرض موقع تداول كغيرها.

مميزات صناديق الاستثمار العقاري؟

تتميز بأن الاستثمار فيها تكلفته قليلة إذا تم مقارنته بالصناديق الأخرى، مع توزيعها نسبة 90% من الأرباح بشكل دوري والتزامها بذلك، كما يمكنها الاستثمار على الصعيدين المحلي والعالمي.