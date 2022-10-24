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«مشروعات التنمية الزراعية»: المؤتمر الاقتصادي كشف جهود زيادة الاستثمارات

كتب:

هاجر عمر
03:08 م | الإثنين 24 أكتوبر 2022
المؤتمر الإقتصادي

المؤتمر الإقتصادي

قال الدكتور محمد الشحات الرئيس التنفيذي لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن المؤتمر الاقتصادي يعد من أهم الفعاليات التي أقيمت خلال الفترة الحالية، كونه يوضح حجم الأعمال التي قامت بها الدولة لزيادة الاستثمارات داخل مصر، والحفاظ على الناتج المحلي وتصدير الفائض لخارج.

إشادة باهتمام الدولة بقطاع الزراعة  

وأضاف الشحات في حوار على هامش اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي المذاع على فضائية «النيل للأخبار»، أن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أثرت بالسلب على اقتصادات العالم أجمع وعلى مصر كونها لا تتجزأ عن العالم، مشيدًا باهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية بقطاع الزراعة، وتوفير كافة الإمكانات المادية والمعنوية للنهوض بهذا القطاع الذي أثبت أهميته ومرونته وجديته بالمواقف الصعبة التي مرت بها البلاد.

 

إشادة بجهود الدولة في توفير السلع رغم الأزمات الدولية

وأشار الرئيس التنفيذي لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى جهود الدولة في توفير كافة السلع رغم كل الظروف الدولية، وهو نتيجة العمل الجاد بالقطاع الزراعي من حيث الإنتاجية والمساحات المتوفرة والتي قامت الدولة ضمها للأراضي القديمة، مؤكدًا على ضرورة وجود مقومات للاستثمار بالأراضي الزراعية ومن أهمها وجود البنية التحتية كالطرق والكباري والري والكهرباء، وهو ما قامت به الدولة المصرية وأنفقت عليه مليارات الجنيهات، لأعمال البنية التحتية من طرق وكباري وقنوات مائية وإصلاح التربة.

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