كشف لغز العثور على جثة رضيعة بالغردقة.. «شقيقها تخلص منها»

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة من فك لغز العثور على جثة طفلة رضيعة بمنطقة مساكن العلام جنوب مدينة الغردقة، وبها آثار طعن في الرقبة، وتبين من التحقيقات أن شقيقها البالغ من العمر 20 عاما، وراء الواقعة، وتم إلقاء القبض عليه، وتبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العثور على جثة طفلة رضيعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من اللواء أشرف البيلي، مدير مباحث المديرية، يفيد بالعثور على جثة لطفلة رضيعة بمساكن العلام جنوب مدينة الغردقة، وتم انتقال ضباط المباحث وفريق من النيابة العامة لمناظرة الجثة ومكان الواقعة.

شقيق الطفلة وراء الواقعة

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة، برئاسة الرائد إسلام عبد الحميد، رئيس مباحث القسم، وتبين من التحقيقات أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليها البالغ من العمر 20 عاما.

وأسفرت التحقيقات الأولية التي أشرف عليها المقدم أسامة مهران، رئيس مباحث القسم، أن المتهم مهتز نفسيا، وأنه قام بطعنها في الرقبة، وتم إلقاء القبض على المتهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجار المتابعة.

العقوبة القانونية

وقال إيهاب خطاب، محام، إن قانون العقوبات نص في المادة 230 منه، على أن كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام، لافتًا في تصريحات لـ«الوطن»، أن العقوبة تختلف باختلاف الدوافع والظروف والملابسات، وقد تكون أشغال شاقة مؤبدة أو الحكم بالسجن لعدة سنوات.

وأوضح أنه في حالة إذا ثبت أن المتهم يعاني من مرض نفسي، فقانون العقوبات نص في المادة 62 منه، على أنه لا يسأل جنائيًا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد العقوبة.