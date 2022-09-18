وفاة سائق حادث رأس غارب- الغردقة.. وخروج 18 مصابا

لقى سائق أتوبيس حادث رأس غارب الغردقة الواقع أمس، مصرعه داخل مستشفى الغردقة العام اليوم، متأثرًا بإصابته في الحادث، الذي أسفر عن إصابة 28 شخصًا نقلوا جميعًا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وفاة سائق الأتوبيس

وقال مصدر طبي بصحة البحر الأحمر لـ«الوطن»، إنّ السائق لقى مصرعه اليوم متأثرًا بإصابته، لافتًا إلى استمرار خضوع 10 للعلاج داخل المستشفى بينما خرج 18 بعد تلقيهم العلاج اللازم وعمل جميع الإسعاف لهم.

28 مصاب

وتلقى مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس على طريق رأس غارب الغردقة بمنطقة جبل الزيت، ودفع المرفق بسيارات إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 28 شخص، نقلوا جميعًا إلى مستشفي الغردقة العام.

وأفاد مصدر أمني بأن التحريات الأولية للحادث، ترجع سبب وثقوع الحادث إلى السرعة الزائدة، لافتًا إلى أنه تحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.