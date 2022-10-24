نائبة برلمانية: استثمار الأصول في مصر يحقق الاستدامة للأجيال القادمة

قالت سحر عطية، عضو مجلس النواب، إن الأصول الموجودة في الدولة المصري ثروة حقيقية، لذا فقد جرى تكليف الصندوق السيادي المصري بأعماله، مشيرة إلى أنّ مصر تملك الكثير من الأصول الطبيعية من حدائق ومشروعات قومية وجبال، إضافة إلى أشياء يجرى استخدامها على استحياء.

وأضافت «عطية»، خلال كلمتها بفعاليات جلسة دور صندوق مصر السيادي وفرص مشاركة القطاع الخاص بالمؤتمر الاقتصادي 2022، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الاستثمار موجود وأن هذه الأصول تحقق الاستدامة للأجيال القادمة، ولابد أن نحافظ عليها.

وأوضحت أنّ هناك الكثير من المشروعات التي قامت بها الدولة منها بناء المدن الجديدة، وتابعت: «عايزة الأصول يكون ليها تصنيف وخطة، وبالنسبة لمربع الوزارات والعاصمة الإدارية الجديدة الجاري إنشائها ونقل الوزارات لها فيجب أن تكون هناك خطط سبّاقة مرتبطه بالأصول اللي حولها».