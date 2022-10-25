وزير الري: يجب تأهيل الفلاح للتعامل مع الأساليب الحديثة

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الري، إن مع الكمية الثابتة من المياه، الأمر يستوجب إعادة استخدام المياه بشكل أفضل وزيادة الإنتاجية بنفس هذه الكمية، لافتا إلى جهود تطوير وتحديث منظومة الري.

وزير الري يكشف آخر تطورات تأهيل الترع

وقال وزير الري: «تم اعتماد مالي لأطوال بلغت 12 ألف كم في إطار تأهيل الترع، تم الانتهاء من 6 آلاف و110 كم وجارٍ العمل على 3884 وجارٍ نهو إجراءات الطرح والترسية فى 2192، وفيما يخص المساقي الخاصة تم الاعتماد 516 كم، وتم إسناد أطوال 333 تم نهو وتنفيذ 113 كم، وجارٍ العمل على أطوال 220 كم».

مجلس النواب

واستكمل الوزير: «فيما يخص الري الحديث لا بد من العمل على تأهيل الفلاح للتعامل مع الري الحديث، وكيف سيساهم الري الحديث فى زيادة الإنتاجية»، لافتا إلى أنه لأول مرة يتم عمل دليل استرشادى لتأهيل الترع والاستفادة من الموارد المتاحة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الري، وحضور أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والمخصص لاستعراض استراتيجية المياه وخطة وزارة الرى.

وأشار الوزير، إلى أن الدليل الاسترشادي أول مرة يتم وضع هذا الدليل، وسيكون له مردود كبير من خلال توفير كل المعلومات حول التأهيل ومن ثم توفير الوقت والجهد وتعزيز الاستفادة من الموارد المائية.