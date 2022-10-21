حصاد الأرز في الإسكندرية.. زيادة إنتاجية الفدان وتغيير نظام الري «صور»

تابعت مديرية الزراعة بالإسكندرية عمليات حصاد محصول الأرز موسم 2022 لحقل إرشادي بجمعية السلام منطقة آبيس السابعة، وفي إطار التعاون المثمر والمستمر بين مديرية الزراعة بالإسكندرية «الإدارة العامة للإرشاد الزراعي، إدارة شئون الإرشاد»، والإدارة المركزية للإرشاد بالوزارة ومركز بحوث الأرز بسخا كفر الشيخ.

وأكد المهندس طارق زكي، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، أنه تم زراعة «سخا 101» الذي تميز بإنتاجية عالية، حيث من المتوقع أن تصل إلى 4 أطنان للفدان مع الاستفادة العظمى للقش في عمل سيلاج للمواشي أو كومة سمادية، حيث أشاد المزارعون بجودة الأصناف المزروعة والموصى بها من قبل الوزارة ومركز بحوث الأرز.

2000 فدان أرز في الإسكندرية

وأضاف وكيل زراعة الإسكندرية، في بيان، أن إجمالي المساحة المنزرعة أرز هذا العام بمنطقة آبيس بلغت حوالي 2000 فدان تنفيذاً لقرار وزير الري.

تغيير نظام ري الارز في الإسكندرية

وأوضح أنه تم تغيير المفهوم لدى المزارعين من الزراعة التقليدية إلى الزراعة الجافة لترشيد المياه والحصول على أعلى إنتاجية من المحصول، وذلك للاستفادة من الأصناف المستحدثة من مركز بحوث الأرز.

وأكد أنه تم زراعة حقول إرشادية لتعريف المزارعين بطريقة الزراعة عن طريق حزم التوصيات والإرشادات من خلال عقد الندوات وعمل أيام حقل على الطبيعة من خلال الأخصائيين من إدارة الإرشاد الزراعي ومركز بحوث الأرز لتوعية المزارعين بأصناف الأرز الأكثر إنتاجية وأقل استهلاكاً للمياه.