وزير الري: برامج تدريبية حديثة لإدارة الموارد المائية بالتعاون مع إيطاليا

شهد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، توقيع اتفاق بين مركز التدريب الإقليمي التابع وزارة الموارد المائية والري ومعهد باري لدراسات الزراعة في حوض المتوسط لتنفيذ مشروع «برنامج تدريب المياه الإيطالي المصري - المعرفة المائية»، والمقدم كمنحة من الجانب الإيطالي بقيمة 2.30 مليون يورو، والذي قام بتوقيعه كل من المهندس طارق السيد رئيس مركز التدريب الإقليمي، وبياجو تيرليزى نائب مدير معهد باري لدراسات الزراعة في حوض المتوسط.

وصرح الدكتور سويلم أن هذا المشروع يُعد أحد مجالات التعاون مع الجانب الإيطالي في مجال المياه، بهدف العمل على بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بقطاع المياه وتبادل الخبرات والمعرفة للوصول لنهج متكامل لـ إدارة المياه، من خلال تعزيز البنية التحتية والفنية وتحسين جودة وكفاءة العملية التدريبية بمركز التدريب الإقليمي ليصبح جهة تدريبية رائدة في مصر وأفريقيا.

العمل على تعزيز البنية التحتية

وأشار سويلم في بيان صحفي، إلى أهمية دعم البرامج التدريبية المقدمة للكوادر الفنية لشباب المهندسين والباحثين بالوزارة في كافة المجالات المتعلقة بالإدارة المثلى للموارد المائية خاصة في ظل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وتقديم موضوعات تدريبية تؤهل المهندسين للإدارة الحديثة للموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية، مشيراً إلى استعداد مصر لتكون مركزاً إقليمياً للقارة الإفريقية في مجال بناء القدرات في الموضوعات المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية.

مصر تساعد القارة الإفريقية في مجال بناء القدرات

وأضاف أن أهداف هذا المشروع ومخرجاته يندرج ضمن الإستراتيجية الوطنية المصرية 2030 للتنمية المستدامة، وتستفيد منه وزارات «الري والزراعة والإسكان والكهرباء والبيئة»، والجامعات والمعاهد البحثية المصرية، وكذلك الدول الإفريقية، مما يعد فرصة لمشاركة الأفكار والخبرات بين المتدربين من مختلف الدول والتخصصات.

ويشمل المشروع تطوير وتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية لمقر مركز التدريب وملحقاته «القاعات – أجهزة الحاسب الآلي- معامل اللغة-أجهزة الترجمة الفورية-أنظمة الصوتيات-المساعدات التقنية للعملية التدريبية-أجهزة وشاشات العرض الفني بالقاعات»، بالإضافة لإعداد وتطوير مناهج التدريب ومنهجيات التدريس والمهارات الإدارية للمدربين بما يتماشى مع المعايير الدولية، وإعداد مناهج تدريبية تطبيقية في مجال الإدارة الحديثة للموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية، ورفع كفاءة استخدام المياه وتحسين نوعيتها، وكيفية استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في الاستفادة من الموارد المائية ومجابهة الندرة والفقر المائي، والعمل على تطوير منظومة قياس الأثر المرجو من البرامج التدريبية.