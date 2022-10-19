وزيرا الري والتعليم يتفقدان نماذج مشروعات «المتفوقين» في «أسبوع المياه»

تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، نماذج مشروعات مدارس المتفوقين في المعرض المصاحب لفعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه.

تغيرات المناخ والموارد المائية

واستمع الوزيران إلى شرح من الطلاب عن مشروعاتهم في مجال تحلية المياه وتنقيتها، كما حضر «سويلم وحجازي»، جلسة لمناقشة مشروعات مدارس المتفوقين وكرّما عددا من القائمين على هذه المشروعات.

في سياق آخر عرض الدكتور محمد داوود، مستشار الموارد المائية بهيئة البيئة في أبوظبي، خلال جلسة عن علاقة تغيرات المناخ بالموارد المائية ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه، نماذج من التجارب الناجحة للتكيف مع التغيرات المناخية في عدد من الدول.

تجارب استخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه

وأشار إلى تجربة الأردن في استخدام المياه الرمادية أو العادمة، وهي مياه المغاسل والأحواض، والتي يمكن معالجتها بطريقة مبسطة وتكلفة محدودة لاستخدامها في الزراعة، مشيرا إلى تطبيقها في 10 آلاف منزل وأثبتت نجاحا كبيرا.

كما تحدث عن تجارب استخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه، ومنها أكبر محطة للتحلية بالطاقة الشمسية في أبوظبي، موضحا أنها تنتج نحو مليوني جالون يوميا باستخدام خلايا شمسية قدرتها على استخدام الطاقة 3 كيلو وات للمتر المكعب، وهو ما وصفه بأنه معدل ممتاز عالميا، لافتا إلى أن المحطة تنتج مياه وكهرباء في الوقت نفسه.

وتحدث عن التقنيات الحديثة في الزراعة، مثل الحساسات الذكية القادرة على تنظيم وجدولة عمليات الري باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول، كما تحدث عن إعادة استخدام مياه الصرف المعالج في الري والإنتاج الزراعي.

وتطرقت الجلسة إلى تحديات المياه في ضوء التغيرات المناخية، وتأثيرها على الإمداد والطلب واستخدام التكنولوجيا لمواجهة هذه التغيرات.