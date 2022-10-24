أسماء المصابين في انقلاب أتوبيس مدرسة بالدقهلية.. «3 طلاب حالتهم اتحسنت»

كشف مصدر طبي بمستشفى شربين المركزي، حالة الطلاب المصابين في حادث شربين إثر انقلاب أتوبيس تابع لإحدى المدارس الخاصة في ترعة على طريق «شربين - الأطرش»، موضحا أن الحادث أسفر عن مصرع طالبة وإصابة مدرس و8 طلاب آخرين، خرج من 3 من المستشفى بعد تلقيهم العلاج.

وقال المصدر الطبي لـ«الوطن»، إن حادث شربين أسفر عن مصرع الطالبة يمنى ماجد بشير، 14 سنة، طالبة في الصف الثالث الإعدادي بالمدرسة، ومقيمة بقرية الملاحة التابعة لمركز شربين، وتم إيداع الجثة في ثلاجة حفظ الموتى تحت صرف النيابة.

أسماء المصابين في حادث شربين

وأشار المصدر إلى إصابة كلا من «أيمن حسين زيدان»، 8 سنوات، مقيم بقرية الملاحة، ومصاب بإجهاد بالتنفس واشتباه ارتشاح رئوي وحالته غير مستقرة، وتم إدخاله عناية الأطفال تحت إشراف طبي، و«عمر السيد عبد الله زيدان»، 10 سنوات، مقيم بقرية الملاحة، مصاب بجرح قطعي باليد اليمنى والرأس واشتباه ما بعد الارتجاج وحالته العامة مستقرة، وتم إدخاله قسم الجراحة بالمستشفى.

كما أصيب «محمود محمد عبد السميع المنيلاوي»، 24 سنة، معلم، ومقيم بقرية الملاحة، بكدمات بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج وحالته العامة مستقرة.

تحسن حالة مصابي حادث شربين

كما تبين إصابة الطالبتين «مرفت مجاهد»، 12 سنة، و«رحمة السعيد عبد الله»، 14 سنة، بالصف الثالث الإعدادي، والطالب «محمد السيد عبد الله»، 13 سنة، بالصف الثاني الإعدادي، و«مازن السيد»، 11 سنة، بالصف الخامس الابتدائي، والطالب «غازي السيد غازي»، والطالبة «أسيل عبد الله»، وحالتهم مستقرة وتصرح لهم بالخروج.

فحص أسباب حادث الدقهلية

وانتقل مأمور مركز شربين وضباط مباحث المركز إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميني باص تابعة لمدرسة خاصة للتعليم الأساسي بشربين، وتحمل أرقام «30127 خاصة»، وجار معرفة أسباب الحادث.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة.