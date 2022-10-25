رئيس «الوفد»: سنجري انتخابات تليق بمصر وبتاريخ حزبنا العريق

قال بيان صادر عن حزب الوفد، بالأمس، إن الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الحزب، تابع أول أمس سير الإجراءات المتعلقة بانتخابات الهيئة العليا للحزب المقرر إجراؤها يوم الجمعة المقبل 28 أكتوبر.

حزب الوفد

وقال رئيس الوفد في تصريحات خاصة، إننا سنجري انتخابات حرة تليق بوطننا مصر وبتاريخ وسمعة حزب الوفد العريق.

وفي نفس الصدد اجتمعت لجنة هيئة النيابة الإدارية المكُلفة بالإشراف على انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة المستشار حافظ عباس مدير إدارة التفتيش القضائي أمس، مع اللجنة المشرفة الداخلية للحزب برئاسة الدكتور راغب مصطفى، وذلك لوضع الضوابط النهائية لعملية الانتخابات ونظام التصويت الإلكتروني.

انتخابات الوفد

جاء ذلك في حضور المستشار محمد ربيع والمستشار جعفر عبدالرحمن والمستشار محمد عبدالمعطي والمستشار أحمد صديق أعضاء اللجنة، ورحب المستشار حافظ عباس مدير إدارة التفتيش القضائي، بأعضاء اللجنة الداخلية لحزب الوفد، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى أن تكون انتخابات الوفد محل إشادة من الجميع وأن يكون هناك تعاون من أعضاء الجمعية العمومية لخروح الانتخابات بشكل الذي يليق بحزب الوفد.

وشاهد أعضاء اللجنة الداخلية للحزب شرحا تفصيليا حول عملية التصويت الإلكترونية التي يتم تجهيزها لانتخابات الهيئة العليا، عبر جهاز كمبيوتر يوضح خطوات عملية التصويت من خلال شاشة تُظهر اسم المرشح وصفته وصورته، حيث يقوم الناخب باختيار 50 مرشحا للهيئة العليا و5 مرشحين آخرين للسكرتارية.

وشددت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات على أنه لن يتم السماح بدخول المرشحين أو مندوبيهم أو أي عضو إلى لجان الاقتراع ويسمح فقط بدخول الناخب وذلك للتيسير وخروج الانتخابات بالشكل المطلوب.

كما شددت اللجنة على أهمية اتباع الإرشادات التي تم وضعها من قبل المستشار رئيس اللجنة لتوفير كل السبل والوسائل التي تسهم فى تسيير العملية الانتخابية بسهولة ويسر على الناخبين وأعضاء الهيئة الوفدية.

وقالت اللجنة القضائية إن عملية التصويت الإلكتروني حققت نجاحا كبيرا عندما تم تطبيقها في انتخابات نقابة المهندسين وغيرها من الانتخابات التي أشاد بها الجميع.

وأكدت اللجنة أن نظام التصويت الإلكتروني يعتمد على اختيار المرشحين من خلال صورة واسم ورقم المرشح وفي هذا تيسير للناخب عند التصويت وأيضا في عملية الفرز والنتيجة النهائية كما أنها تنهي فكرة الأصوات الباطلة، وذلك لأن البرنامج يسمح فقط باختيار 50 مرشحا للهيئة العليا و5 للسكرترية الوفدية.

ومن جانبه، نقل الدكتور راغب مصطفى رئيس اللجنة الداخلية المشرفة على الانتخابات، تحية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، مشيرا إلى أن اللجنة تحرص على خروج الانتخابات على أكمل وجه.

وأضاف رئيس اللجنة أن الحزب اتخذ كل التدابير والتجهيزات اللوجستية والأمنية للجنة المشرفة على عملية الاقتراع والتصويت في مقر الاقتراع، مشيرا إلى أن اللجنة في حالة طوارئ منذ أمس وحتى انتهاء الانتخابات.