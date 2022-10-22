الوفد يشيد بتوجيه الرئيس للحكومة بالرد على أسئلة الحوار الوطني

أشاد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بالرد على أسئلة الحوار الوطني التي طرحها مجلس الأمناء، البالغ عددها ثمانية، وذلك بالتزامن مع إنطلاق المؤتمر الاقتصادي، الذي يعقد غدا الأحد لمدة ثلاثة أيام.

مطالب حزب الوفد من المؤتمر الاقتصادي

أضاف رئيس حزب الوفد في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحزب يشارك بالمؤتمر الاقتصادي، وأعد رؤية اقتصادية ترتكز على ضرورة تطوير الصناعة، وإزالة كل العقبات التي تواجه الاستثمار الخاص، وإجراء عدد من التعديلات التشريعية، التي تسهم في جذب الإستثمارات الأجنبية.

رئيس حزب الوفد

وتابع: «نرحب بفكرة المؤتمر الاقتصادي، ونأمل بالوصول لقرارات وتوصيات، تسهم في دعم الاقتصاد المصري، كما نؤيد خطوات الحوار الوطني نحو بناء الجمهورية الجديدة، والوفد حزب معارض، لكنها معارضة وطنية، بغرض البناء وليس الهدم».