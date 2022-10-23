رئيس «الوفد»: مصر لجأت إلى «حلول جذرية» للأزمة الاقتصادية وليس «مسكنات»

وجه الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الدعوة لعقد المؤتمر الاقتصادي في التوقيت الصعب للاقتصاد العالمي، مشيدا بالتمثيل المتنوع لجميع التيارات السياسية داخل المؤتمر.

إجراءات اقتصادية تراعي البعد الاجتماعي

وعلى هامش مشاركته في المؤتمر الاقتصادي، قال يمامة، في تصريحات خاصة للوطن، «مطلوب إجراءات اقتصادية، لكن يجب أن تراعي البعد الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بالاطار الزمني للبرنامج الاقتصادي المقرر طرحها خلال المؤتمر، وهي بطبيعتها على المدى القريب».

وأضاف رئيس حزب الوفد «نحن جميعا في ظل نظام سياسي واحد، ونحن جزء من هذا النظام، ويعنينا ويهمنا أن ينجح، سواء حكومة أو معارضة للوصول إلى الغاية المبتغاة».

الإصلاح الاقتصادي يحقق معدلات نمو متسارعة

وقال يمامة إن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم في تحقيق معدلات نمو كبيرة ومتسارعة، فضلا عن وضع حلول جذرية لبعض مشكلات الاقتصاد المصري على مدار عقود، بعيدا عن المسكنات، بالإضافة إلى انتهاج برنامج تنمية شاملة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، والوقوف على أهدافها في جميع المجالات.

ودعا رجال الأعمال والجهات المعنية بالمشاركة في المؤتمر الاقتصادي لتقديم رؤيتهم تجاه مناخ الاستثمار في مصر، وعرض مشكلاتهم، مؤكدًا أن المؤتمر سيكون منصة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.