التنسيقية تطالب بتفعيل الزراعة التعاقدية ووجود قاعدة بيانات عن الثروة الحيوانية

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، ورشة عمل عن الزراعة والأمن الغذائي، وناقشت عدة محاور؛ منها تنمية الريف المصري، ومدى تأثير المشروعات القومية في تطويره، وتقوية قطاع الزراعة، وسبل تحقيق أفضل مستويات للأمن الغذائي في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية، بالإضافة إلى فرص التصدير للقرى المنتجة، وذلك بحضور عدد من المتخصصين، بالإضافة إلى أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من النواب بغرفتي النواب والشيوخ.

توصيات الورشة

وقالت التنسيقية في بيان لها، إن الورشة خرجت بعدة توصيات؛ أبرزها ضرورة تفعيل الزراعة التعاقدية ووجود قاعدة بيانات حقيقية عن الثروة الحيوانية والداجنة، ومتابعة تصريحات المسؤولين في المجال الزراعي وتنفيذها على أرض الواقع، وتشجيع التصدير لمنتجات القرى، وتقييم أداء الجهات الحكومية ومتابعتها، وتدعيم الاتحادات المنتجة، والتأمين على صغار المربين داخل القرية واعتبارها وحدة إنتاجية، والاستفادة من تدوير المخلفات الزراعية ودعم التصنيع الزراعي، والبحوث الزراعية بميزانية كبيرة، وضرورة قيام الاتحاد التعاوني بدوره في خدمة الزراعة والمزارعين.

المشاركون في الورشة

وأدار الورشة محمد سالم، والحسن العزاوي، عضوا التنسيقة.

وشارك من أعضاء التنسيقية، أحمد رمزي عضو مجلس النواب، ومحمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، وماهر الفضالي، وأحمد المنوفي، وسميرة الشريف، وأحمد نشأت، وأحمد قاعود، وأحمد سراج، وإسلام الجندي، وإسلام أنور، ونور الهدى المكاوي.

وشارك أيضا من الخبراء والأحزاب السياسية، رحاب عبد الحميد السعدني، عياد رزق عبيد رزق، حسين البسيوني محمد مصطفي، محمد على أبو حميد،أيمن مرسي، اللواء رضا فرحات، رغده رضا سيد، أحمد عبد الرحيم، أحمد حراز، عبدالشافي هلال، الدكتور محمد فراج، رئيس قطاع الثروة الحيوانية السابق بوزارة الزراعة ومدير عام اتحاد الدواجن، الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة غرفة تجارة القاهرة وعضو لجنة متابعة السلع الغذائية بمجلس الوزراء وعضو اللجنة الدائمة للثروة الداجنة، والدكتور ياسر عبده، وكيل معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية بمركز البحوث الزراعية، والمهندس عماد وصفي عزيز، رئيس الإدارة المركزية لتنمية المشروعات بجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية التابع لمجلس الوزراء، والدكتور يوسف العبد، رئيس لجنة الأدوية البيطرية بالاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور أحمد حامد القناوي، بمركز معلومات تغير المناخ التابع لمركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد الفقي، رئيس لجنة التصدير بالاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء سمير، استشاري وخبير تغذية الحيوان.