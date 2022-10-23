«التنسيقية» تنظم جلسة نقاشية حول محاور الحوار الوطني بالمقطم

تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جهودها للتوعية بأهمية الحوار الوطني حيث عقد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية اليوم الأحد، مع سكان وأهالي حي المقطم بمحافظة القاهرة حول محاور الحوار الوطني، وما يتطلعون لتنفيذه من مطالب متعلقة بالتعليم والصحة والشباب والرياضة.

تناولت الورشة التي أقيمت بمركز شباب نور المقطم، مجموعة من الاستفسارات الخاصة بالمحور الشبابي وإمكانية إتاحة الفرصة لبراعم مراكز الشباب الممارسين للرياضات الفردية المختلفة للمشاركة في اللجان الأوليمبية، ومحاربة البيروقراطية في بعض التعاملات بين مراكز الشباب والجهات الإدارية المسئولة عنها وكذلك إعادة النظر في أعداد الطلاب ببعض المدارس الحكومية المختلفة بالحي، فضلا عن إمكانية النظر في التقسيم الإداري لمنطقة الهضبة الوسطى.

عرض ما تم مناقشة في الحوار الوطني

وقال النائب أكمل نجاتي، إن مجلس أمناء الحوار ومقرري اللجان، يعملون بكامل طاقتهم بالتعاون مع الأمانة الفنية لتلقى جميع المقترحات وتفنيدها تمهيدا لعرضها في جلسات الحوار الوطني، وأن ما تم طرحه خلال الجلسة النقاشية سيتم صياغته لرفعه للأمانة الفنية للحوار الوطني.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، ضرورة استمرار حالة الحوار حيث أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في حالة حوار مستمر مع المجتمع بأكمله من كافة القطاعات.

حضر الجلسة النقاشية من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كل من محفوظ حامد ودينا المقدم ومصطفى الجمل، بالإضافة لعلي مبارك رئيس مجلس إدارة مركز شباب نور المقطم وهشام أبو العلا مدير المركز ومحمد الرفاعي مؤسس المركز وعدد من قيادات ومدربي أعضاء المركز.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات.