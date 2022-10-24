وزير السياحة يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية لمتابعة الاستعداد لمؤتمر COP 27

ترأس، اليوم، السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع اللجنة التنسيقية الخاصة بمتابعة استعدادات قطاع السياحة لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27" بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لآخر مستجدات الأعمال الخاصة بالتجهيزات والاستعدادات السياحية في هذا الشأن والتي من بينها متابعة الموقف التنفيذي بشأن آليات الحجز الخاصة بالمشاركين والوفود المُشاركة بالمؤتمر.

ومن جانبه، أكد أحمد عيسى على ضرورة التأكد من جودة كافة الخدمات السياحية المقدمة سواء للمشاركين وضيوف المؤتمر أو للسائحين المتواجدين أو الوافدين إلى المدينة من كافة دول العالم، مشيراً إلى أهمية المتابعة الدورية التي تقوم بها لجان الوزارة للتفتيش والمرور على المنشآت الفندقية والسياحية المختلفة للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات والاشتراطات الصحية والوقائية والسياحية وسلامة الغذاء المُطبقة بها.

كما تم الإشارة إلى جاهزية كافة المنشآت الفندقية والسياحية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية بالمدينة والذي رصدته آخر مستجدات الأعمال التي قامت بها اللجنة الدائمة المتواجدة بصفة مستمرة بمدينة شرم الشيخ والتي تتولي أعمال متابعة تجهيزات واستعدادات المنشآت الفندقية والسياحية وغيرها من المنشآت التي تتعامل مع السائحين بالمدينة في إطار استضافة مصر لمؤتمر COP 27، حيث تقوم بالمرور الدوري على هذه المنشآت لمراجعة مدى التزامها بالمستوى السياحي والصحي ومراجعة محطات التحلية والمعالجة وغيرها والذي يتم بالتعاون مع وزارات الصحة والسكان والبيئة وهيئة سلامة الغذاء.

وفي إطار متابعة جودة الخدمات السياحية المقدمة وخاصة في المنشآت الفندقية، فقد تم تطوير استطلاع رأي يمكن الدخول إليه باستخدام QR Code سيتم نشره في كافة المنشآت الفندقية وفي صالتي الوصول والسفر بمطار شرم الشيخ، بالإضافة لنشر QR Code آخر خاص بالموقع الرسمي للوزارة متضمناً الخط الساخن لتلقي أي استفسارات او شكاوى.

كما تم خلال الاجتماع استعراض آخر مستجدات الأعمال الخاصة برفع كفاءة سرعات الإنترنت بالمنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ، والمحددة بتصنيف كل منها والذي يتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تم الإشارة إلى حصول 132 منشأة فندقية بها على شهادات تفيد تطبيق الممارسات الخضراء، وحصول 40 مركز للغوص بمدينة شرم الشيخ على شهادة الزعانف الخضراء Green Fins، بالإضافة إلى مراعاة عدد من المنشآت الفندقية لجوانب الإتاحة لاستقبال السياحة الميسرة.

كما شهد الاجتماع متابعة موقف الرحلات السياحية التي سيتم تقديمها للوفود المشاركة على هامش المؤتمر، حيث تم الإشارة إلى أنه تم إطلاق منصة لحجز البرامج السياحية على الموقع الرسمي للمؤتمر وتطبيق المحمول الخاص به، كما تم استعراض مقترح لبعض الفعاليات المقترح قيام الوزارة بتنظيمها على هامش المؤتمر.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة التنسيقية لمتابعة استعدادات قطاع السياحة لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف "COP 27" تم تشكيلها في شهر ديسمبر الماضي بقرار وزاري، برئاسة السيد وزير السياحة والآثار، وعضوية نائب الوزير لشئون السياحة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومساعدي الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والشئون الفنية، والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، ومستشاري الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية، والسياحة المستدامة، ورئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، وعضوين من المكتب الفني للسيد الوزير .