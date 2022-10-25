رئيس البورصة سابقا: التعامل مع الأسواق المالية يمثل إحدى الأدوات المهمة

قال الدكتور خالد سري صيام، رئيس مجلس إدارة البورصة سابقا، إن كل الجلسات التي عقدها المؤتمر الاقتصادي، بالأمس، تضمن أن أحد الحلول المهمة والمطروحة هي دور الأسواق المالية بشكل عام أو الأسواق المالية غير المصرفية، بداية من الجلسة الأولى والتي كانت متعلقة بوثيقة الدولة وكيفية إدارتها لملكيتها.

صيام: هناك تحفظ على مدى جاهزية الأسواق المالية

وأضاف «صيام»، خلال كلمته بفعاليات جلسة آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي بالمؤتمر الاقتصادي 2022، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن كل الجلسات تحدثت بشكل مستفيض أكد أن التعامل مع الأسواق المالية يمثل إحدى الأدوات المهمة، وإن كان هناك تحفظ على مدى جاهزيتها خلال الفترة الراهنة على أداء هذا الدور.

صيام: البورصة هي الوسيلة الأهم في الطرح

واستطرد: «على قدر سعادتي بهذا التناول لكن الجميع أشار إلى البورصة منفردة في الأسواق المالية غير المصرفية، ولم يشر أحد عن قطاع التأمين أو دور التمويل العقاري أو السندات والتوريق والتحصيل، حيث إن كل الأدوات المالية المتاحة فهناك دور على هيئة الرقابة المالية بتوعية الجميع بوجود أدوات أخرى وليست فقط طرح في البورصة المصرية هو الوسيلة الوحيدة وإن كان هو الأهم».

وأوضح أنه مع مراجعة التشريعات وتقارير المؤسسات الدولية عن تشريعات أسواق المال في العالم كله فسنجد أنه ومنذ الأزمة المالية العالمية وبذلت الدول جهدا كبيرا للتأكد من الحوكمة وسد الفجوات التي نتج عنها الأزمة المالية العالمية، والوقت حاليا بات مرتبطا بتمكين المهنيين والجهات الرقابية من أداء دورها في هذا الإطار بالإضافة إلى إدارة المخاطر.