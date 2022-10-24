نائب بـ«الشيوخ»: توصيات المؤتمر الاقتصادي ستدفع عجلة التنمية إلى الأمام

قال النائب سيد حجازي، عضو مجلس الشيوخ، إن المؤتمر الاقتصادي يعد خارطة طريق لحل المشكلات الاقتصادية وتعظيم الفرص الاستثمارية، لافتا إلى أنه منصة هامة للغاية لعرض الرؤى الخاصة بالحكومة ورجال الأعمال والمستثمرين تجاه دعم الاقتصاد المصري.

وأضاف «حجازي»، أن المؤتمر يهدف إلى صياغة رؤية متكاملة وآليات مبتكرة لمواجهة هذه التداعيات والمعوقات التي تواجه المستثمرين في قطاع الصناعة، مع إيجاد حلول واقعية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، واستغلال حالة الاستقرار الأمني والسياسي التي تتمتع بها مصر.

المؤتمر الاقتصادي يعكس إرادة سياسية جادة

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، موضحا أنها تعكس إرادة سياسة جادة لتنفيذ مخرجات المؤتمر الاقتصادي والتي اتسمت بالمصارحة والشفافية، وكشفت حقيقة الأمور كاملة أمام المواطنين ليعلموا حجم الإجراءات ومناسبتها للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأكد «حجازي» أن الهدف من المؤتمر الاقتصادي، هو مواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، وإجراء حوار هادف بين الحكومة ومجتمع الأعمال والاستثمار لإيجاد حلول عاجلة لمواجهة المشكلات التي تواجه ملف الاستثمار في مصر، ومناقشة تحديات مصر الاقتصادية، والاستماع إلى رؤى الخبراء والاقتصاديين والمستثمرين ورجال الأعمال، ووضع خارطة طريق لحل هذه المشكلات، حتى يكون لهذا المؤتمر آثاره الإيجابية والكبيرة لدعم الاقتصاد الوطني، ومواجهة مشكلات المستثمرين والقطاع الصناعي والصادرات المصرية.

المؤتمر خارطة طريق لحل المشكلات الاقتصادية

وأضاف أن المؤتمر يعد خارطة طريق لحل المشكلات الاقتصادية، وخطوة جيدة في سبيل الإصلاح والتقدم، مشيرًا إلى أن الهدف من المؤتمر الاقتصادي مواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، وإجراء حوار هادف، مشيرا إلى أن المؤتمر يجمع السلطة التنفيذية والتشريعية والمستثمرين وأصحاب الرؤى الاقتصادية والخبراء لمناقشة المشكلات التي تواجه الاقتصاد والمستثمرين، مؤكدا أن الاستثمار لا يحتاج لقوانين وقرارات فقط، وإنما يحتاج بنية تحتية وتهيئة مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات على المسثمرين.

وتوقع «حجازي» أن تدفع توصيات المؤتمر الاقتصادي عجلة التنمية والإنتاج، وتحدث حراكا استثماريا إلى الأمام، ومن المتوقع أن يشهد حزمة من الحوافز والإعفاءات لصالح المستثمرين والمصنعين المحليين والأجانب لتحسين بيئة الاستثمار وجذب استثمارات جديدة من خلال مؤسسات ترويج عالمية.