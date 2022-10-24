رئيس تطوير الأعمال بشركة CI كابيتال: نحتاج تعديل قانون صناديق التأمين الخاصة

قال خليل إبراهيم، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بشركة CI كابيتال، إن قانون صناديق التأمين الخاصة جرى إصداره في فترة السبعينيات، والجميع يعلم أنه بات متقادما، إذ أن حجم الأموال الموجود حاليا في الصناديق كبير، وحال تم إدارتها بشكل جيد يؤدى ذلك إلى تحويل جزء كبير منها للبورصة.

البورصة تحظى بتقييمات أقل

وأضاف «إبراهيم»، خلال كلمته بفعاليات جلسة آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي بالمؤتمر الاقتصادي 2022، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن البورصة باتت حاليا تحظى بتقييمات أقل بكثير عن تقيماتها العادلة لها.

إبراهيم: الصناديق العقارية من وسائل تصدير العقار

واستطرد: «الصناديق العقارية من وسائل تصدير العقار، والعوائد المتوقعة من الاستثمار في العقار على مستوى الجمهورية جيدة، أما عن صناديق القيم المنقولة فتحتاجها السوق المصرية، وذلك لأن الكثير من الشركات تحتاج تمويلا وغير قادرة على إصدار سندات لتلبية احتياجاتها».