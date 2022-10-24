إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق «أسيوط - القاهرة» الزراعي

شهد طريق «أسيوط - القاهرة» الزراعي، عند قرية بني سند التابعة لمركز منفلوط بأسيوط، وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، نتج عنه إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفيات أسيوط لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم على طريق «أسيوط - القاهرة» الزراعي عند قرية بني سند دائرة المركز.

إصابة 5 أشخاص في الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف ومحمد عبدالغني، رئيس مركز ومدينة منفلوط، وتبين صحة البلاغ ووقوع حادث التصادم بين سيارة ميكروباص وملاكي، ونتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص بجروح وكسور متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقلهم بواسطة الإسعاف إلى مستشفيات منفلوط المركزي وأسيوط الجامعي.

تحرر محضر بالواقعة وتم رفع آثار الحادث بواسطة معدات الوحدة المحلية، وتيسير حركة المرور والتحفظ على السيارتين.