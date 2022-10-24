خريطة انقطاع المياه في عدة مناطق بـ4 محافظات.. الأماكن والمواعيد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي انقطاع المياه في عدة مناطق بـ4 محافظات غدا الثلاثاء، من 9 صباحا وحتى 12 مساءً، لأعمال الصيانة الدورية.

وأعلنت شركات المياه في الـ4 محافظات، عن توفير مياه مجانية خلال فترة الانقطاع، بالإضافة لتلقي شكاوى ومقترحات المواطنين على الخط الساخن رقم 125 من أي تليفون أرضي.

قطع المياه في سوهاج

وقالت محافظة سوهاج إن انقطاع المياه في مدينة طما والقرى التابعة لها غدا الثلاثاء، سيكون بداية من 9 صباحا حتى 12 مساءً، للصيانة الدورية.

انقطاع المياه في أسوان

وأعلنت محافظة أسوان عن انقطاع المياه لثالث يوم عن مدينة أسوان والقرى التابعة، غدا الثلاثاء، وعدة مناطق منها التأمين وكيما وكلية الهندسة، وذلك للصيانة وغسل الشبكات، والذي يبدأ من الساعة 9 صباحا ويستمر حتى الساعة 3 عصرا.

أماكن قطع المياه بالدقهلية

وأوضحت شركة المياه بمحافظة الدقهلية انقطاع المياه عن مركز شربين والقرى التابعة له وقرية دنجواي والوحدة المحلية لرأس الخليج، وذلك للصيانة الدورية، ويستمر من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا.

قطع المياه بالمنوفية غدا

فيما أفادت شركة «مياه المنوفية» أن انقطاع المياه غدا الثلاثاء في مناطق مركز الباجور بقرى بهتاي وبني العرب والنجوع التابعة، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا، بالإضافة لمركز السادات نتيجة كسر خط مياه رئيسي، وذلك في الفترة من الساعة 7 صباحا وحتى 3 عصرا.