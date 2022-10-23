خريطة فصل التيار الكهربائي غدا في 3 محافظات.. الأماكن والمواعيد

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، فصل التيار الكهربائي، غدا الاثنين، عن 3 محافظات لإجراء الصيانة الدورية اللازمة.

فصل التيار الكهربائي ببني سويف

أفاد قطاع الكهرباء بمحافظة بني سويف بفصل التيار الكهربائي عن مركزى ببا وبني سويف لإجراء الصيانة الدورية لمغذيات الكهرباء وتحسين الخدمة للمشتركين بالشركة وذلك بمناطق الضرائب وخلف جنينة عبد السلام عارف وقرية الأباصرى وكورنيش النيل ومساكن الإيمان ومستشفى الغسيل الكلوي وذلك بداية من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 11 صباحا.

فصل التيار الكهربائي بالدقهلية

كما أعلنت محافظة الدقهلية اليوم عن فصل التيار الكهربائي، غدا الإثنين، للصيانة الدورية للوحة التوزيع المغذية لقطاع كهرباء جنوب الدقهلية وذلك بمنطقة سندوب وسكة سندوب ومصنعي الخشب الحبيبي وعزبة فاطمة هانم وقرية الراتنجات بسندوب وذلك بداية من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 10 صباحا.

وكذلك فصل التيار الكهربائي عن بعض القرى بمراكز دكرنس والمطرية والجمالية وذلك بقرية الحاج قطب وقرية الدفانوة الجديدة وقرية المشابك وقرية خفاجة وقرية فياض وعويس وقرية الرفاعي وقرية منشية أبو ماضي وقرية دليل البحر وقرية الشرقاوى وقرية الخلايلة وقرية السيد البداية.

فصل التيار الكهربائي بالإسكندرية

وصرحت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بفصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمحافظة الإسكندرية بمناطق شارع باب سدرة عمر أفندي والجمرك وشارع الشريف وشارع قطامش محرم بك وشارع بورسعيد والقباري والهانوفيل؛ وذلك من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا، لأعمال الصيانة بمحولات الكهرباء والمغذيات الرئيسية لزيادة جودة الخدمة.