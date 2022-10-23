خريطة انقطاع المياه غدا في 3 محافظات.. الأماكن والمواعيد

وضعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، خريطة لصيانة شبكات المياه والمحطات، وغسيل المروقات لزيادة جودة الخدمة المقدمة للمشتركين، ضمن جدول دوري ليتم ذلك بالتبادل بين المناطق بعضها البعض خلال الفترة الصباحية ووفقا لذلك الجدول فإنه يجرى غدا صيانة محطات المياه داخل 3 محافظات مما سيؤدي لانقطاع المياه بها.

انقطاع المياه في المنوفية

أعلنت محافظة المنوفية عن انقطاع المياه غدا بعدة مناطق بمركز الباجور حيث تقطع المياه عن الوحدة المحلية لقرية بهتاى والنجوع التابعة لها وكذلك الوحدة المحلية لقرية بني الغرب وذلك بالفترة من 9 صباحا حتى 3 عصرا.

قطع المياه بالدقهلية

كما أفادت محافظة الدقهلية عن انقطاع المياه غدا الإثنين عن مركز شربين والقرى التابعة له للصيانة الدورية وذلك بالوحدة المحلية لقرية دنجواى والوحدة المحلية لقرية رأس الخليج والقرى التابعة لها، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا.

فصل المياه بأسوان

ويستمر انقطاع المياه لثالث يوم بمحافظة أسوان وفقا لبيان محافظة أسوان عن مدينة أسوان والقرى التابعة لها وذلك للصيانة وغسل الشبكات بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا.