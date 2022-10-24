محمود محيي الدين: مبادرة المشروعات الخضراء حظيت برعاية الرئيس السيسي

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لقمة المناخ COP 27، إن مبادرة المشروعات الوطنية الخضراء الذكية حظيت برعاية الرئيس السيسي وبإشراف من لجنة إعداد قمة المناخ وبمشاركة من الوزارات المعنية، لمحاولة اختيار المشروعات التي أثبتت قدراتها على التفوق في المجال البيئي، والأفكار الجيدة ستحظى بالتمويل في المشروعات بمختلف أنواعها، منها مشروعات حياة كريمة والخاصة بخدمة المجتمع غير الهادفة للربح على مستوى 27 محافظة.

المشروعات الفائزة على مستوى المحافظات

وأوضح «محيي الدين» خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إنجي القاضي، أن المحافظات بدأت إعلان نتائج المنافسة على مستوى الجمهورية مع متابعة من الأمم المتحدة، وفي يوم 3 نوفمبر سيقام مؤتمرا كبيرا بمشاركة المشروعات الفائزة على مستوى المحافظات بإجمالي 162 مشروعا لإعلان 18 منها فائزة على مستوى الجمهورية، بجانب 27 آخرين اختارتها المحافظات.

إعجاب وإشادة الجهات الدولية

وأشار إلى أن المبادرة لاقت إعجابا وإشادة من الجهات الدولية وطالبوا بتعميمها عالميا خاصة وأنها تتضمن مشروعات التنمية المستدامة والطاقة المتجددة وتمكين المرأة في مشروعات زيادة الكفاءة الإنتاجية، واستخدام التكنولوجيا وتطبيقها في تسويق المنتجات واستخدام الحلول الرقمية المتقدمة مع الاستدامة في مجالات تدوير المياه.

التكيف مع الآثار الضارة للتغيرات المناخية

وأكد أن المشروعات تضمنت تنوعا للتكيف مع الآثار الضارة للتغيرات المناخية وحماية الدول من تلك الأضرار، موضحا أن المبادرة تهتم بالاستدامة والتحول الرقمي في مشروعاتها المقدمة، لتلبية طموحات الدولة المصرية في ظل التغيرات المناخية.