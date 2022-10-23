محمود محيي الدين: نحتاج مساندة مالية للترويج للاستثمار

قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27، إن مروجي الاستثمار في أي دولة يجب أن يتبعوا نهجا صحيحا لاستقطاب المستثمرين لكن دون وجود عمود فقري عبر تشريعات وقوانين تصدرها القيادة السياسية حول آليات العمل، فلن يمكن أن يتم الأمر دون مساندة من وزارة المالية.

السياسة المالية العامة المعبر الأكبر عن أولويات الدولة

وأضاف «محيي الدين»، خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، بجلسة السياسات المالية والدين العام، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه يجب طرح الأسئلة المركزية الرئيسية خلال الجلسات المختلفة، واستعراض المشكلات؛ إذ تكون بدايتها السياسات المالية العامة للدولة، كونها المعبر الأكبر عن الأولويات.

مراجعة تقارير مؤسسات الائتمان بشكل دائم ودوري

وأوضح أن البرلمانات في الدول المختلفة لم تكن لتوجد إلا لمساعدة دافع ضرائب في معرفة أماكن صرف الموازنة العامة، ومناقشتها وتوضيح أين تذهب حصيلتها: «أي شيء بتشوفوه النهاردة في تقارير المؤسسات الدولية دائما محل مراجعة بخصوص التقديرات، وتجري مراجعة التقارير بشكل دائم ودوري».