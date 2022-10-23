محمود محيي الدين: انتهى زمن وضع السياسات الاقتصادية بمجالس مغلقة

قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27، إن الإطار العام للنقاش والحوار أمر مؤسس للسياسة الاقتصادية، إذ انتهى زمن وضع السياسات الاقتصادية بمجالس مغلقة.

صياغة السياسات الاقتصادية

وأضاف «محيي الدين»، خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، بجلسة السياسات المالية والدين العام، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه أصبح هناك مشاركة في صياغة السياسة الاقتصادية العامة، ويعتبر ذلك أحد عوامل نجاحها.

صعوبة في التعرف على السنة المالية المصرية

واستطرد: «التيسير من خلال الإعلام ووسائل تبسيط المعلومات يحتاج لاستثمار من نوع آخر، وأنا كاقتصادي بتابع الاقتصاد المصري منذ فترة طويلة، وبجد صعوبة كبرى في التعرف على السنة المالية بتاعتنا وتحويلها لسنة ميلادية، من يوم ما حصلت حركة تغيير السنة المالية ومبقتش سنة ميلادية، وحتى تكون متوافقة يجب أن تبدأ في يناير وتنتهي بديسمبر، والموازنة العامة للدولة والجهات التابعة لها حيرونا، وده بيخلي مسألة المقارنة صعبة».