إحالة 61 من العاملين في مستشفى المحمودية بالبحيرة للتحقيق لتغيبهم عن العمل

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية بمحافظة البحيرة حملة تفتيشية على المستشفى العام بالمحمودية، للوقوف على مدى الالتزام بها، وذلك من خلال إدارة الرقابة والمتابعة.

إحالة 61 عاملا إلى التحقيق

وأسفرت الحملة عن إحالة 61 من الأطباء والإداريين والعاملين بالمستشفى للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها محافظة البحيرة لمتابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة.

متابعة التزام العاملين بمواعيد العمل

وشددت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على متابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وشن حملات مكثفة على المنشآت الحكومية على مدار اليوم.

وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود شنت حملة رقابية مكبرة أسفرت عن إحالة 5 عاملين للتحقيق لتركهم العمل في مواعيده الرسمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت حملة أسفرت عن إحالة 5 عاملين بإحدى الوحدات الصحية إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.