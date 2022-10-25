محمود محيي الدين: الطاقة الشمسية والرياح هي أفضل خيارات الاستثمار

قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27، إنّ الطاقة الشمسية مكسب كبير وكذلك طاقة الرياح نظرا للتقدم التكنولوجي في مجال توليد الكهرباء ونقل الخبرات التكنولوجية بين الدول بشكل سريع، لافتا إلى أن طاقة الرياح أسهل في التخزين من الطاقة الشمسية، وهناك تكنولوجيا متطورة لتخزين الطاقة بأحدث النظم التي تحد من هدرها.

تطوير البحوث العلمية المتعلقة بالطاقة

وأوضح «محيي الدين» خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إنجي القاضي، أنه يجب ان نتعاون مع جميع الدول المصنعة للطاقة بمختلف أنوعها ودمج مراكز البحوث والجامعات في تطوير البحوث العلمية المتعلقة بالطاقة بشكل رئيسي والاستفادة من الخبرات الأجنبية، لافتا إلى أن الطاقة الشمسية والرياح هي الأفضل حاليا في الاستثمارات والمؤتمر الاقتصادي الذي تنظمه مصر سينتهي بتوصيات تزيد من قدرات الدولة على التنافسية من خلال تحريك القطاعات والقدرات دون أن يجور القطاع الخاص على ما يجب أن تقوم به الدولة والعكس.

مضاعفة رقم الاستثمار الخاص

وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أننا بحاجة لاستثمارات عامة بشكل أكبر يزيد عما هو قائم بالفعل مع مضاعفة رقم الاستثمار الخاص الحالي وجذب منتظم للاستثمارات الأجنبية في القطاعات الإنتاجية، موضحا أن المجالات المشار إليها في المؤتمر تضمنت تقدم القطاع الخاص في الإنتاج الزراعي والصناعي ولابد من دعم الدولة له، خاصة وأن الدولة حتى الآن تعمل في تمويل المشروعات الضخمة من خلال بنية أساسية وتخفيض تكلفة التصنيع.

خريطة الاستثمار في مصر

وأكد محيي الدين، أن خريطة الاستثمار في مصر شهدت تطورا كبيرا ولكن هناك بعض المناطق دخلتها التنمية بشكل متأخر ومنها المناطق النائية التي كانت تعتمد على نشاط واحد فقط مثل الزراعة، لافتا إلى أن الدولة يجب أن تشجع المستثمر ولا تزاحمه وتقدم له كل سبل الدعم، ويجب أن نعتني بالموجود في مجالات الإنتاج والاستثمارات، فلدينا مصانع بحاجة لتوفير الخامات والآلات كي تعمل وتنتج وتوفر فرص العمل، ولا توجد دولة على مستوى العالم لها استثمار خارجي إلا وكانت مصر من الدول المستفيدة من هذه الاستثمارات.