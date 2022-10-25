وكيل زراعة الشيوخ: 85% من الكوارث الطبيعية سببها الموارد المائية

قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن 85% من الكوارث الطبيعية في العالم قائمة على الموارد المائية إما بالزيادة وما ينتج عنها من فيضانات، وبالتالي تسبب العديد من الكوارث الطبيعية والمادية، وإما بالنقص من خلال جفاف شديد.

الموارد المائية محدودة وتعتمد على النيل

وأضاف وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، خلال حواره في ندوة بعنوان «الزراعة والأمن الغذائي»، التي عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم، أن الموارد المائية في مصر محدودة بشكل كبير، فهي تعتمد على 97% من مياه نهر النيل، بالإضافة أن مصر تعتبر من الدول غير الممطرة بشكل كبير والمصنفة من أكثر دول العالم جفافا، ما يساهم في محدودية الموارد المائية.

ولفت إلى أن مصر حرصا منها على أهمية المشكلات المناخية التي تواجه العالم حاليا، قامت باستضافة المؤتمر المناخي الذي سيجري انعقاده خلال الشهر المقبل، موضحا أن هذا المؤتمر يؤكد مدى إدراك مصر ومختلف دول العالم أهمية التغيرات المناخية.

مشروعات ضخمة لإعادة استخدام المياه

وتابع السباعي، أن مصر تقيم بالعديد من المشروعات الضخمة والتي من أبرزها «إعادة استخدام المياه»، ولاسيما مشروع مصرف بحر البقر.

أوضح وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن مصر بحاجة إلى التوسع في البحث العلمي ودعمه بكافة المتطلبات الأساسية، موضحا أنه من الضروري استنباط سلالات مختلفة ومتطورة بزيادة إنتاجية أعلى من الحبوب، الخضر، الفواكه، وكافة الاحتياجات الزراعية.

وأشار السباعي إلى ضرورة الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة خلال التوسع في مشروعات الري الحديث، مشيرا إلى أن التغيرات المناخية أثرت بشكل كبير على مصر بشكل كبير.