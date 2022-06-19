«عبد العاطي» ينعي وزير الموارد المائية والرى بدولة جنوب السودان

نعى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى اليوم ماناوا بيتر وزير الموارد المائية والرى بدولة جنوب السودان والذى وافته المنية صباح اليوم.

«عبد العاطي»: ماناوا بيتر كان حريصا على زيارة مصر بشكل دائم

وأعرب الدكتور عبد العاطي عن خالص تعازيه لحكومة وشعب جنوب السودان الشقيق وأسرة الفقيد في هذا المصاب الجلل، مشيراً للعلاقات الودية التي كانت تربطه بماناوا بيتر على المستويين الرسمي والشخصى، وهى العلاقة التي ظهرت جلية في تبادل الزيارات بشكل متواصل بين الجانبين، وانعكست على العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الموارد المائية والرى، وحرص ماناوا بيتر على زيارة مصر بشكل دائم في ظل العلاقات الوطيدة التى تربط البلدين الشقيقين.

تعاون ممتد بين البلدين الشقيقين

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر علي مواطني دولة جنوب السودان.