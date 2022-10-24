مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل بأسوان

لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق «توشكى - أبو سمبل» جنوب محافظة أسوان، مساء اليوم الاثنين، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى مرفق إسعاف بأسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق «توشكى - أبو سمبل» جنوب المحافظة، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص ومصرع عامل.

نقل المصابين لمستشفى أبو سمبل

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل مصابي حادث أسوان إلى مستشفى أبو سمبل الدولي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، كما تم نقل المتوفى إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع آثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة.

أسماء المصابين في حادث أسوان

وتبين أن المصابين هم «إبراهيم. م. ع»، 36 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، و«علي. ح. ع»، 23 عاما، مصاب بكدمات في الرأس، و«محمد. ع. ح»، 25 عاما، مصاب بكدمات بالجانب الأيمن، و«محمد. م. ح»، 29 عاما، مصاب كدمات متفرقة بالجسم، و«علي. إ. أ»،31 عاما، مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات متفرقة بالجسم.

كما أصيب «أبو الحجاج. ع. ع»، 24 عاما، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و«عبدالمنعم. إ. أ»، 28 عاما، اشتباه كسر بالعمود الفقري، و«حسين. م. ح»، 29 عاما، كدمات بالوجه وجروح، و«ياسر. ح. م»، 36 عاما، اشتباه كسر بالعمود الفقري، وآخر مجهول الهوية يبلغ من العمر 30 عامًا، وفي حالة غيبوبة، وجميعهم تم نقلهم إلى مستشفى أبو سمبل الدولي لتلقي العلاج اللازم، والمتوفى يدعى «محمد. م. م. ط»، 16 عاما، وتم إيداع جثته في المشرحة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات في الحادث.