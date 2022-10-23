تفاصيل حريق سيارة نقل تحمل أجهزة منزلية في أسوان وإصابة شخصين

انتقلت الجهات المعنية بمحافظة أسوان لموقع حادث حريق سيارة محملة بالأجهزة المنزلية والبطاطين بطريق أبوسمبل السياحي بمحافظة أسوان الذي أصيب فيها شخصان من محافظة سوهاج، وتم نقلهما لمستشفى أسوان الجامعي لإسعافهما، إذ تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إخطار باشتعال النيران في سيارة

تلقى اللواء أشرف عبد الله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة أسوان إخطارًا من مرفق الإسعاف يفيد باشتعال النيران في سيارة محملة بأجهزة منزلية وبطاطين، على الطريق السياحي لأبوسمبل وأسفر الحريق عن إصابة شخصين بحروق متفرقة بالجسم.

الانتقال إلى موقع الحادث

وفور تلقى البلاغ انتقلت وحدة بحث جنائي بمديرية أمن أسوان لموقع الحادث وكذلك وحدة حماية مدنية، وسيارتا إسعاف، وبالانتقال تبين وجود مصابين هما: «محمد محسن إبراهيم» سن 30 عاما من محافظة سوهاج، و«محمود عبد المحسن» سن 31 عاما من ذات الجهة بمحافظة سوهاج، ونقلا إلى مستشفى أسوان الجامعي لإسعافهما، وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهما.

تحرير محضر بالواقعة

كما جرى السيطرة على الحريق الذي نشب في السيارة، ورفع آثار الحريق، وإعادة تسيير الطريق وتحرر محضر بالواقعة.