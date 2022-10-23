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القبض على شخص قتل جاره في أسوان.. السبب إتلاف المزروعات

كتب:

محمد بركات ومنتصر سليمان
12:38 م | الأحد 23 أكتوبر 2022
سيارة شرطة _ صورة أرشيفية

سيارة شرطة _ صورة أرشيفية

أقدم أحد الأشخاص على إنهاء حياة جاره بسبب خلافات الجيرة وقيام المجنى عليه بإتلاف بعض المزروعات بأرضه، وتم القبض على المتهم وإقتياده الى قسم الشرطة، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى الواقعة.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية عندما ورد بلاغ لمركز شرطة نصر النوبة بمديرية أمن أسوان بالعثور على جثة أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأرض زراعية كائنة بدائرة المركز، وتم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بمحافظة قنا وذلك لوجود خلافات حول الجيرة وقيام المجنى عليه بإتلاف بعض المزروعات بأرضه.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وقام رجال الشرطة بضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات وأرشد عن الأداة المستخدمة سلاح أبيض "سكين"، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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