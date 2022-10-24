تفاصيل إنقاذ طفل من الموت بجراحة نادرة في أسوان.. مسمار اخترق جمجمته

استعاد طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، وعيه عقب خضوعه لجراحة نادرة بمستشفى أسوان الجامعي، لاستخراج مسمار طوله 2.5 سم من جمجمته، بعدما نجح قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى أسوان الجامعي في إجراء العملية للطفل الذي وصل لقسم الاستقبال يعاني من اختراق جسم معدني لجمجمته وصولا إلى المخ.

المسمار وصل للمخ بعد اختراق الجمجمة

وكشف الدكتور خالد إسماعيل عبد العزيز، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بجامعة أسوان ومستشفى أسوان الجامعي، تفاصيل الواقعة، موضحا أن قسم الاستقبال استقبل سيدة في حالة هلع وتحمل طفلها الذي كان رأسه مغطى بالدماء، وعلى الفور تم فحص رأس الطفل، وتبين وجود «مسمار» يظهر آخر جزء منه من رأس الطفل، وعلى الفور تم إخضاعه لأشعة مقطعية، أوضحت اختراق المسمار للجمجمة ودخوله للمخ، فكان القرار فوري بإجراء جراحة لاستخراج المسمار.

وقال «عبد العزيز» لـ«الوطن»، إن المسمار اخترق المخ لكن لم يصبه بأذى، ولم يحدث أي مضاعفات أو نزيف بالمخ، وكان الطفل بوعي وإدراك جيد، وتم تجهيزه للعمليات، ونظرا لكونه لم يكن صائما، كان القرار بالانتظار 4 ساعات حتى يكون جاهزا لإجراء الجراحة واستخراج المسمار، وتم تحريزه وإبلاغ شرطة المستشفى بالواقعة لاتخاذ اللازم.

الطفل استعاد وعيه

وحول حالة الطفل عقب الجراحة، أوضح رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى أسوان الجامعي، أن حالته مستقرة تماما واستعاد وعية، ووضع تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة، لمتابعة حدوث تشنجات أو بؤر صرعية نتيجة لوجود اختراق للمخ، لافتا إلى أنه عقب الاطمئنان عليه، سيتم التصريح له بالخروج، ومتابعة الحالة بالعيادات الخارجية.

جراحة نادرة لكنها ليست صعبة

وكشف رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بجامعة أسوان أن حالة الطفل تعد الأولى من نوعها لكنها ليست جراحة صعبة وإنما نادرة، نظرا لاختراق مسمار بذلك الحجم وبتلك الطريقة لرأس طفل صغير.

سقط أثناء النوم

وأوضحت والدة الطفل، التي ترافقه حاليا داخل المستشفى، لـ«الوطن»، أنه أثناء نوم طفلها صاحب الثلاث سنوات، سقط من فوق السرير على المسمار، ليخترق رأسه.

تحرير محضر بالواقعة

تحرر محضر بالواقعة بعدما تلقت مديرية أمن أسوان، إخطارا من مستشفى أسوان الجامعي، بوصول طفل، 3 سنوات، اخترق جسم معدني رأسه «مسمار برغي 2.5 سم»، وبسؤال والدته أفادت بسقوطه عليه أثناء نومه.