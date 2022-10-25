«تعزيز العمل التطوعي لدى شباب الجامعات».. ندوة «حياة كريمة» بطنطا

نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جامعة طنطا، الندوة التوعوية الثانية بكلية الحقوق تحت عنوان «تعزيز جهود العمل التطوعي لدى شباب الجامعات» التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة، بحضور 4000 طالب وطالبة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بحضور والدكتور مصطفى أبو عمرو عميد كلية الحقوق، والدكتور محمد طاهر رئيس القطاع التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، والدكتورة زينب سامي المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بالغربية.

وأكد الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، أن زيادة الوعى الطلابى بأهمية العمل التطوعى يأتى فى إطار تنفيذ خطة الجامعة الاستراتيجية ودورها المجتمعى فى تمكين الشباب، موضحا أن مبادرة حياة كريمة تستهدف الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والثقافي والفكرى داخل المجتمع المصري، لافتا إلى أن مشاركة الشباب الجامعي في الندوات التوعوية التي تعتمد على الحوار والمناقشة يسمح لهم بالتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم، حيث إن مستقبل مصر أفضل بسواعد أبنائها.

تقديم نماذج شبابية يحتذى بها في العمل التطوعي

أوضح الدكتور محمد حسين، أن مؤسسة حياة كريمة بما تقدمه من مشروعات قومية كبرى تفتح مجالات جديدة للشباب داخل سوق العمل واكتساب خبرات حياتية وعملية فى تخصصات مختلفة منها المجال الهندسى، والخدمات الطبية والصحية، والأنشطة الرياضية، والتنمية الثقافية، ومحو الأمية لذلك تسعى الجامعة إلى تنظيم زيارات ميدانية للطلاب داخل هذه المشروعات لخلق نماذج شبابية يحتذى بها فى العمل التطوعى.

كما أفاد الدكتور مصطفى أبو عمرو، بأن الندوة شملت جانبا تعريفيا بمختلف أنشطة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروعات التى تم إنجازها على أرض الواقع، وأيضا جانب توعوي بأهمية العمل التطوعي والمجالات المتاح المشاركة بها فى المبادرة مع توزيع استمارة على الطلاب الراغبين للانضمام فى العمل التطوعي بالمؤسسة لتسجيل بياناتهم.

وأشار الدكتور محمد طاهر، إلى أن فكرة «حياة كريمة» نشأت من خلال عرض مجموعة من الشباب المتطوعين لرؤيتهم وأفكارهم فى المؤتمر الأول للمبادرة على هامش المؤتمر الوطنى السابع للشباب عام 2019، ومن ثم تم إنشاء مؤسسة حياة كريمة التي تهدف إلى تنمية المواطن المصري وحفظ كرامته من خلال توحيد كل جهود الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة زينب سامي، أن الندوة شملت جانب تعريفى بمختلف أنشطة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروعات التى تم إنجازها على أرض الواقع، وأيضا جانب توعوي بأهمية العمل التطوعي والمجالات المتاح المشاركة بها في المبادرة مع توزيع استمارة على الطلاب الراغبين للانضمام في العمل التطوعي بالمؤسسة لتسجيل بياناتهم.