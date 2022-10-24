قافلة جامعة طنطا تقدم الرعاية الطبية لـ1298 حالة بكفر الزيات.. ضمن «حياة كريمة»

نظمت جامعة طنطا، اليوم، قافلة طبية شاملة إلى قرية مشلة بمركز كفر الزيات في محافظة الغربية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، لتوقيع الكشف الطبي وصرف الدواء بالمجان.

وقال الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، إن الجامعة تواصل إطلاق القوافل الطبية الشاملة دعما للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ نظرا لدورها الكبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعمها للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا لتوفير مستوى معيشة أفضل لهم صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.

توقيع الكشف الطبي على المرضى بالمجان

وأكد الدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القوافل الطبية تعمل على توفير الرعاية الصحية للمواطنين في القرى والنجوع، حيث يتم توقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء التحاليل والأشعة اللازمة وصرف الدواء بالمجان.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن قافلة اليوم شهدت مشاركة كلية الصيدلة، وكلية التمريض بمحاضرات توعوية عن التغذية والإسعافات الأولية في حالة الطوارئ، وأيضا مشاركة كلية الزراعة في زراعة 50 شجرة مثمرة بطول الطريق في إطار المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، بالتعاون مع المحافظة ومجلس المدينة والوحدة المحلية.

الكشف على 1298 مواطنا

وقال الدكتور محمد الشبيني، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة وقعت الكشف الطبي على 1298 حالة من خلال 13 عيادة، وفحص 95 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب، و119 بعيادة الأطفال، و163 بالعظام، و116 جلدية، و123 باطنة، و91 مسالك بولية، و139 أنف وأذن، و45 جراحة عامة، و47 صدر، و43 نفسية وعصبية، و221 جراحة عيون، و16 قلب وأوعية دموية، وأسنان 10.

وأضاف، أنه تم تحويل 63 حالة بواقع 3 مخ وأعصاب، 7 العظام، 4 جلدية، 4 أنف وأذن، 6 جراحة عامة، 13 مسالك، 24 رمد، 2 نفسية وعصبية لاستكمال العلاج بمستشفيات الجامعة.

محو أمية 25 مواطنا

شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ25 مواطنًا، وذلك بحضور الدكتور محمدالشبيني وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.